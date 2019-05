De cerrar televisiones e iniciar la Reconquista a proposiciones simbólicas en el Congreso: el futuro de los 24 de Vox

En estas elecciones no solo se ha metido un batacazo el PP. La euforia de los líderes y simpatizantes de Vox también se ha desinflado. Los candidatos del partido de extrema derecha comenzaron la campaña tratando de emular la Reconquista contra la ideología de lo "políticamente correcto" –centrada en amparar leyes contra la violencia de género, a favor de la reparación de víctimas del franquismo o la acogida de inmigrantes– y han acabado alardeando de las proposiciones no de ley (PNL) que van a presentar en el Congreso. Estas propuestas no son de obligado cumplimiento para el Gobierno.

Las declaraciones del secretario general, Javier Ortega Smith, en la noche electoral dejaron atrás las expectativas a las que habían aludido durante la campaña. Ante millares de personas entregadas a su discurso en sus mítines, Abascal destacó la necesidad de derogar las "leyes ideológicas del zapaterismo", entre las que se encuentran la de Memoria Histórica y violencia de género.

Este partido también se comprometió a cerrar las televisiones públicas, a crear un muro en Ceuta y Melilla, al estilo Trump, y, en su ataque directo a los líderes independentistas, aseguraron que si conseguían llegar al Gobierno tratarían de detener a Carles Puigdemont y apostarían por la disolución de los Mossos d’Esquadra y la intervención de Catalunya.

Sin embargo, tras conocer que su representación se limitaba a 24 diputados y que el "pánico progre", que tanto ha criticado Iván Espinosa de los Monteros en sus intervenciones en esta campaña, ha movilizado al electorado otorgándole al PSOE un centenar más de representantes que a ellos (123), parece que sus perspectivas de influir en la política española nacional se han diluido teniendo en cuenta las declaraciones de Ortega Smith.

"Cada diputado de Vox va a ser un auténtico torbellino, les vamos a señalar con el dedo. Nuestras proposiciones no de ley les van a hacer retratarse y lo saben. Tendrán que votar, tendrán que retratarse los unos y los otros", aseguró el secretario general del partido ante los centenares de seguidores que se acercaron al cuartel general en el que su partido se concentró para observar la evolución del escrutinio. Por su parte, Abascal reseñó minutos después que los 24 diputados obtenidos por la formación incidirán en que "la unidad de España ni se debate ni se vota ni se discute, sino que se defiende hasta las últimas consecuencias".

Esta formación ha conseguido representación en Madrid (cinco), Alicante, Málaga, Sevilla, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Badajoz, Barcelona, Asturias, Illes balears, Murcia (dos), Zaragoza y Valencia (dos). A pesar de haber obtenido 2.677.173 votos y culminar de esta forma su entrada en el Congreso, el ambiente de decepción reinó durante la mayor parte de noche electoral en el céntrico hotel al que se acercaron seguidores y miembros del partido para compartir el seguimiento.

"No teníamos unas expectativas concretas"

Este lunes el presidente del partido trataba de restar importancia a las caras largas que tenían los simpatizantes de su partido durante el escrutinio. "No teníamos unas expectativas concretas", ha planteado en una entrevista en Telecinco, preguntado sobre las cifras internas que manejaban en la formación.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre los futuros pactos de Gobierno. Preguntado sobre un acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, Abascal ha asegurado que "tratar de predecir cómo pueden actuar Pedro Sánchez y Albert Rivera es un ejercicio" que no le "lleva a ningún lado". "No soy adivino y menos con quienes son tan impredecibles", ha añadido.

El líder del partido ha mantenido el victimismo planteado en campaña y ha acusado a los periodistas de "distorsionar" su discurso, obviando los vetos y descalificaciones que desde su equipo se han emprendido contra los medios de comunicación que consideran no afines. En esta entrevista se ha podido atisbar una ligera autocrítica a la gestión de su relación con los informadores, aunque posteriormente lo ha matizado a través de su cuenta de Twitter.

Me preguntan si tenemos que replantearnos nuestra relación con los medios, y creo que sí, debemos combatir mejor su capacidad de manipulación, porque es aún mayor de lo que creíamos. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de abril de 2019

En Telecinco Abascal ha asegurado que "probablemente" su formación haya "minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión pública". "Hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han logrado", ha añadido. Horas después, en su perfil de Twitter aseguraba que sí que tenían que "replantearse" su relación con los medios. "Debemos combatir mejor su capacidad de manipulación, porque es aún mayor de lo que creíamos", añadía.