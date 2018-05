Vox se querella contra Echenique por decir que en el partido ultraderechista hay "fascistas con navaja"

El presidente de Vox, Santiago Abascal y su secretario general, Javier Ortega Smith, han anunciado este lunes que su partido se querellará contra el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por las declaraciones que éste ha realizado esta misma mañana en alusión a la acción realizada por Cañas por España, juventudes del partido ultraderechista, en la casa recientemente adquirida por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y por la portavoz parlamentaria del mismo, Irene Montero, a las afueras de Madrid.

Echenique había asegurado en Espejo Público que la colocación de un cartel por parte de Cañas por España así como la convocatoria a través de las redes sociales de una barbacoa para el próximo 2 de junio no son como un "escrache" contra unos líderes políticos. "Estamos hablando de fascistas, de gente violenta que defiende un estado autoritario y que típicamente agrede a la gente como parte de su actividad habitual", ha dicho.

Además, ha considerado que "la gente de Vox no es gente que haya sido desahuciada por una ley de vivienda injusta y se haya quedadosin casa y tenga que vivir debajo de un puente. Son fascistas que normalmente llevan una navaja en el bolsillo". Por ello, ha considerado que esa concentración en la casa de Iglesias y Monterio "es una manifestación de fascistas violentos provocada por la difusión de la dirección de la casa de una familia por parte de tabloides de extrema derecha que tienen relación con las cloacas del Estado"

Nada más producirse estas declaraciones, Abascal, a través de su cuenta de Twitter, respondía a Echenique anunciándole la presentación de una querella. "No tengas duda de que recibirás la correspondiente querella por tus calumnias y por seguir incitando a vuestras manadas al odio y a la violencia contra VOX. Esto lo conozco bien por los 'perspicaces' amigos etarras de @ Pablo_Iglesias_", apuntaba. A renglón seguido añadía en otro tuit: " Los jóvenes de VOX no llevan navajas, lo que llevan es mucha ilusión y la determinación de que a nuestra Patria no la arruinen ni los corruptos de guante fino ni los comunistas subvencionados ni los extranjeros desagradecidos".

Lo primero: acogido y caro @pnique, no tengas duda de que recibirás la correspondiente querella por tus calumnias y por seguir incitando a vuestras manadas al odio y a la violencia contra VOX. Esto lo conozco bien por los "perspicaces" amigos etarras de @Pablo_Iglesias_ https://t.co/At2ZSYcAkn — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 2018(e)ko maiatzaren 21(a)

Abascal también acusaba al secretario de Organización de Podemos de "justificar" la "violencia asesina de la ultraizquierda en su propia ciudad", en alusión al asesinato de Víctor Laínez que se produjo en Zaragoza en diciembre. " Los jóvenes de VOX no llevan navaja, claro que no. Tampoco llevaba arma alguna el zaragozano asesinado por la espalda por llevar unos tirantes con la bandera de España", insistía.

🔴🔴 VOX anuncia querella contra Pablo Echenique @pnique de @ahorapodemos por delito de odio contra los afiliados y votantes de VOX



💬 @Ortega_Smith "No vamos a aceptar de quienes son los amigos de los totalitarios de Irán y Venezuela este tipo de manifestaciones" pic.twitter.com/oJNaf29IUi — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 2018(e)ko maiatzaren 21(a)

Minutos después, era el secretario general y abogado de Vox, Javier Ortega Smith, el que anunciaba oficialmente la interposición de una querella por delito de odio contra Echenique. "No vamos a aceptar de quienes son los amigos de los totalitarios de Irán o de Venezuela estas manifestaciones", apuntaba. Además, ha querido hacer "responsable" al dirigente de Podemos "de las consecuencias que sus palabras puedan tener". A su juicio, "este tipo de manifestaciones suelen tener consecuencias graves".