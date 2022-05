Absuelto el exdiputado de Vox acusado de abusar de una mujer en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver de un delito de abuso sexual a Carlos Hugo Fernández-Roca, exdiputado de Vox por la provincia de Almería acusado de abusar sexualmente de una mujer en noviembre de 2020. Los jueces entienden que no hay datos suficientes para condenarle, aunque entienden que la víctima “no ha faltado a la verdad” pero explican que existe “una duda lo suficientemente importante” sobre lo sucedido.

La Fiscalía llegó a pedir cinco años de prisión para este exdiputado de la formación ultraderechista acusándole de abusar sexualmente de una mujer. Él, durante el juicio, negó los hechos y acusó a la denunciante de tener “una obsesión brutal con Vox y la política, quería entrar en política, tenía fijación”.

Los jueces declaran probado que Fernández-Roca y la denunciante se vieron en Madrid en noviembre de 2020, un mes después de conocerse a través de amigos comunes. Esa noche, según la sentencia, quedaron y mantuvieron relaciones sexuales consentidas en casa del acusado, sin que se produjera un abuso sexual como afirmaban la denunciante y la Fiscalía.

Para la Audiencia de Madrid no hay dudas de que ambos mantuvieron relaciones sexuales, ni tampoco de que ella había bebido bastante ese día, pero no tanto como para anular sus capacidades. A partir de ahí, entienden que su testimonio no es lo suficientemente sólido para condenar al exdiputado de Vox por Almería pero rechazan, como decía el ahora absuelto, que la denuncia viniera dada por su fijación con el partido ultraderechista. “Son manifestaciones de la defensa que no tienen respaldo probatorio”, dice la Audiencia.

Los jueces si concluyen que el relato de la denunciante es “tendente a la exageración” en algunos de sus puntos y que hay datos “no suficientemente explicados que ensombrecen, en cierto modo, su testimonio”. La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.