Almeida asegura que firmar indultos "no va a desgastar al rey"

Madrid, 31 may (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida ha afirmado este lunes que la hipotética firma de los indultos a los líderes independentistas del 'procés' "no va a desgastar al rey" Felipe VI, y ha pedido no ponerle "en mayores bretes ni en mayores polémicas".

"Por mucho que este Gobierno pretenda retorcer el tema del indulto e implicar con la firma al rey, los españoles somos perfectamente conscientes de cuál es el papel del rey, cuáles son sus competencias y qué papel tiene atribuido", ha declarado Almeida a los medios tras plantar un árbol en los jardines de Pablo Sorozábal de la capital.

Almeida ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "no banalizar" los "gravísimos" delitos cometidos por los líderes independentistas, que en su opinión "van a volver a dinamitar la convivencia" si finalmente son indultados.

"Con los indultos gana Pedro Sánchez, única y exclusivamente, es el único que gana", ha recalcado Almeida, al tiempo que ha señalado que con esa opción "pierde el Estado de derecho", "nuestra democracia" y también "Cataluña y los catalanes", al corroborar que "cometer delitos, si hay un Gobierno de Pedro Sánchez, les sale prácticamente gratis".

El portavoz 'popular' ha censurado, asimismo, el "cortoplacismo" de Sánchez -de quien ha asegurado que "no conoce límites en el ejercicio del Gobierno"-, así como la "intromisión" que hizo comentando la situación de los indultos antes de que el Tribunal Supremo emitiera su informe al respecto, que rechazó el perdón a los líderes del 'procés'.

Aunque no se espera decisión inminente, este martes el Consejo de Ministros será el primero ordinario en el que el Gobierno tenga ya sobre la mesa los informes de la Fiscalía y el Tribunal Supremo contrarios al indulto de los condenados por el 'procés'.

Almeida ha confirmado, además, que acudirá el próximo 13 de junio en la concentración convocada por la plataforma Unión 78 -liderada por la expresidenta de UPyD Rosa Díaz- en la plaza de Colón de Madrid en contra de los indultos a los líderes del 'procés'.

Y ha llamado a los partidos participantes que no "protagonicen ni patrimonialicen" una reivindicación que debe ser "absolutamente transversal".