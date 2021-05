AMP.- Iglesias deja todos los cargos en Podemos y no será diputado por "haberse convertido en un chivo expiatorio"

Confía en que Díaz sea la próxima secretaria general del partido y "la próxima presidenta del Gobierno de España"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha anunciado esta noche que deja todos los cargos en su partido, la política institucional y no recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

"No soy una figura que pueda contribuir a que Unidas Podemos consolide peso institucional dentro de dos años en Madrid. Es el resultado de que te hayan convertido en un chivo expiatorio que moviliza lo peor de quien odia la democracia. Por eso he tomado esa decisión", ha explicado Iglesias.

"Hemos constatado en los últimos 15 días un incremento sin precedentes de la agresividad del PP y Vox y de una normalización sin precedentes de los discursos fascistas en los medios, amenazas de muerte, deshumanización. Me he convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia y las bases materiales de la misma. A partir de ahí la inteligencia política tiene que estar por encima de otra consideración", ha añadido.

En la rueda de prensa celebrada para analizar los resultados de las elecciones regionales, tras una reunión con su ejecutiva, el aspirante de la formación morada ha apuntado que aunque ya no esté en las instituciones "seguirá comprometido con su país" y que "no será tapón" para sus liderazgos. No obstante, ha confiando en que Yolanda Díaz se convierta en la próxima secretaria general del partido "y en la próxima presidenta del Gobierno de España".

Antes del sorprendente anuncio, el hasta ahora líder de Podemos ha reconocido el éxito electoral del PP en Madrid y la "consolidación de la ultraderecha" que, a su juicio, supone una "tragedia para la educación, sanidad y servicios públicos". "Pero es indudable que es lo que ha votado la mayoría, con una participación histórica", ha admitido Iglesias, que todo lo confiaba a ello para que ganara la izquierda con su lema de campaña 'Que hable la mayoría'.

FELICITA A MÁS MADRID POR SU "MAGNÍFICO RESULTADO"

Iglesias ha augurado que la victoria de Ayuso y su forma de hacer política en los últimos dos años "va a agudizar los problemas territoriales de España". "Nunca Madrid ha votado de forma tan diferente al resto de España. La deslealtad hacia el Gobierno de coalición se va a intensificar", ha apuntado.

El exvicepresidente segundo del Gobierno ha indicado que la izquierda "ha fracasado" en estos comicios y que ha quedado muy lejos de la mayoría. Así, ha recordado que batacazo del PSOE (24 escaños) y ha felicitado a Más Madrid por su "magnífico resultado", pero apostillando que junto a los 10 diputados no suman ni quedan cerca de hacerlo. "Nuestro resultado, aunque lo hayamos mejorado, es una suma insuficiente para ser alternativa de Gobierno a la derecha", ha añadido.

Entonces, Iglesias ha manifestado que "ser útil" para Unidas Podemos ha sido su mayor aspiración pero "cree que es evidente que a día de hoy y esos resultados dejan claro que no contribuye a sumar". Y ha subrayado que los resultados de la participación masiva de las ciudades del sur solo ha contribuido a mejorar los resultados "de la derecha frentista y consolidado ultraderecha".