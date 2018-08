El argumentario del PP sobre el caso del máster de Casado: "Prevalecerá la justicia y quedará en nada"

"Existe toda la confianza en que de nuevo este tema se resolverá favorablemente, prevalecerá la justicia, y se quedará en nada, demostrando una vez más la honradez y honorabilidad del Presidente del PP". La dirección de los conservadores ha enviado a sus principales cargos de toda España un argumentario en el que les explica cómo defender a Pablo Casado ante la crisis que ha producido la solicitud de la jueza Carmen Rodríguez-Medel al Tribunal Supremo para que le impute por cohecho y prevaricación por las irregularidades de su Máster en Derecho Autonómico y Local.

En el texto remitido este martes, al que ha tenido acceso eldiario.es, el partido asegura que Casado "está siendo objeto, desde que comenzó a sonar como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ahora que es Presidente del PP, de la mayor persecución mediática en relación a supuestas irregularidades en la realización de sus estudios universitarios". Esta situación, apuntan, "ha dado lugar a la realización de diferentes investigaciones, y a la elaboración de diferentes informes, que han sido TODOS favorables al Presidente del PP".

En relación a su licenciatura en Derecho, el PP recuerda que la Universidad Complutense elaboró un informe "concluyendo que no había habido ninguna irregularidad". Y respecto al máster, insiste en que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) elaboró otro que explica que "no exigía la elaboración de un trabajo final y que asistir o no a clases para conseguir el título era algo potestativo del director del curso".

"Estos datos corroboran lo explicado por Pablo Casado en su primera comparecencia ante los medios, que le convalidaron una buena parte de los créditos, que no asistió a clase porque se le eximió, de asistir al igual que se hace habitualmente con los alumnos que trabajan, y que realizó una serie de trabajos para conseguir el resto de los créditos. El informe refrenda absolutamente la verdad", sostienen.

"No asistió a clase"

Por eso, la dirección del partido pide a sus cargos que trasladen un mensaje de tranquilidad. "Los afiliados y militantes del PP han recibido una inyección de optimismo e ilusión en el reciente Congreso del PP con la elección de Pablo Casado como Presidente", apuntan. Asimismo, esos afiliados "se encuentran muy tranquilos porque desde el primer momento Casado se ha puesto a disposición de los medios de comunicación, compareciendo en diferentes ocasiones, dando todas las explicaciones demandadas sobre el máster, presentando los trabajos realizados para la consecución de los créditos, los documentos de matriculación y contestando todas las preguntas".

El PP reconoce que "como otros alumnos y alumnas del master" Casado "no asistió a clase" y recuerda que la jueza, en su exposición razonada, explica que el líder de los conservadores "no realizó trabajos, pues no le constan y que el director del master le favoreció concediéndole el título sin realizar el mismo esfuerzo que el resto del alumnado". No obstante, el partido matiza: "Pablo Casado hizo exactamente lo que se le pidió, se le convalidaron los créditos justos por ser licenciado en Derecho y para la obtención del resto hizo los trabajos que le pidieron que hiciera, que entregó en mano".

Ante el horizonte judicial que se presenta tras el auto de Rodríguez-Medel y su posible imputación por el Supremo, el PP considera que Casado "debería ser tratado como un ciudadano más". Denuncian que "hasta ahora la presunción de inocencia que nuestro sistema judicial otorga a cualquier persona, a él se le ha negado una y otra vez". Aseguran, además, que "la jueza ha trasladado la causa al Tribunal Supremo debido a la condición del Presidente del PP, que es diputado y por tanto aforado".

Pedir perdón

"El Supremo escuchará las mismas explicaciones de parte del propio Presidente y dispondrá de los mismos documentos que el Presidente del PP ya presentó ante los medios de comunicación, valorará si hay indicios de delito –en nuestra opinión, no lo hay– y si decide continuar con la investigación", apuntan.

Ante la pregunta "¿Qué opinión le merece las solicitudes de dimisión por parte de algún responsable político de otros partidos?" que pudieran hacerles los medios de comunicación, el PP sugiere a sus cargos que respondan lo siguiente: "Creo que deberían tomar nota de lo ocurrido con su licenciatura y pedir perdón por el daño causado con sus demandas de dimisión, porque no lo han hecho hasta ahora. El PP está curtido ya en lidiar con acusaciones falsas y persecuciones injustificadas, pero esta, que afecta a su Presidente, está siendo muy dura y particularmente injusta".