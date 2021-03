Arrimadas evita confirmar a Aguado como candidato si hay elecciones en Madrid y deja en el aire la posición de Ciudadanos en las mociones

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha abundado este jueves en las circunstancias que han llevado a su partido a presentar en Murcia una moción de censura con el PSOE contra el presidente del PP, Fernando López Miras, y romper así el gobierno de coalición que mantenía con Ciudadanos en la región. En una entrevista en Herrera en COPE, Arrimadas ha insistido que en Murcia se vivía "una situación insostenible". "Hay muchos casos de corrupción del PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Nuestros compañeros llevan allí mucho tiempo diciendo que la situación era muy complicada. Nosotros desde Madrid hemos intentado arreglarlo, pero no ha sido posible", ha señalado Arrimadas, que ha asegurado que la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "miente" cuando dice que su partido preparaba una operación similar con los socialistas en la Asamblea de Madrid.

"Es una irresponsabilidad lo que ha hecho la señora Ayuso", ha señalado Arrimadas, que ha acusado a la presidenta de Madrid de crear "una gran inestabilidad" con su decisión de convocar una elecciones anticipadas. "Ayuso ha decidido romper un gobierno porque lo tenía ya pensado. Tenía la convocatoria de elecciones preparada desde hacía tiempo", ha dicho. La presidenta de Ciudadanos, sin embargo, no ha confirmado si Aguado será el candidato de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid si al final hay elecciones el 4 de mayo porque dice que "no se plantea ese escenario". Tampoco ha explicado con claridad si votaría en contra de algunas de las mociones de censura presentadas en la Asamblea contra Ayuso limitándose a señalar que "somos un partido fiable, y si no que pregunten a Moreno Bonilla o Fernández Mañueco. En la moción de censura de Castilla y León vamos a votar que no, porque nosotros no tenemos intención de que prospere ninguna otra moción de censura salvo en Murcia".

Arrimadas ha admitido que el pasado miércoles no habló previamente con Ayuso, como sí lo hizo con los presidentes de los gobiernos de Andalucía y de Castilla y León -ambos del PP- para tranquilizarles e informarles de que Ciudadanos mantenía los pactos con su partido. Pero después ha añadido, en otra entrevista en Espejo Público, de Antena 3, a preguntas de Susanna Griso, que sí lo hizo con Pablo Casado antes de que la presidenta regional anunciara que iba a disolver la Asamblea regional. En esa conversación, según ha contado, le dijo al líder del PP que la moción de censura se circunscribiría solo a Murcia y que los demás acuerdos los mantendrían.

Durante la entrevista con Carlos Herrera, Arrimadas se ha desvinculado de cualquier decisión sobre esa moción de censura y ha dicho que ella no la ha preparado con Pedro Sánchez, con el que no ha hablado, aunque ha reconocido conversaciones entre Félix Bolaños, por parte de Moncloa, y su número dos, Carlos Cuadrado. "La moción parte de nuestro equipo de Murcia, que no podía más. Por responsabilidad y por sentido de Estado, los compañeros han tomado esta decisión", ha dicho, para insistir después en que la situación allí "era insostenible".

El PP ve a Arrimadas como "un satélite de Sánchez"

Mientras Arrimadas realizaba esta declaraciones, varios dirigentes del PP la acusaban de negociar mociones de censura en Murcia, Madrid y Castilla y León "de forma oculta con Ábalos" aunque han celebrado que de momento solo haya triunfado la primera. Así, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha cargado contra la líder de Ciudadanos por "intentar desestabilizar" esas tres comunidades autónomas.

"La dirección de Ciudadanos ha querido unir su destino a PSOE y Unidas Podemos", ha asegurado Maroto en una entrevista en la Cadena Ser. No obstante, el portavoz popular en el Senado ha celebrado que esa moción "ha fracasado" en Castilla y León porque allí Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar la presentada por el PSOE en un gesto que, a su juicio, demuestra que el partido de Inés Arrimadas allí "tiene más sentido común que su dirección". A su juicio, la única moción que saldrá adelante será la de Murcia, porque en Madrid Ayuso adelantó ayer las elecciones antes de que se presentaran las mociones de PSOE y Más Madrid porque "estaba más prevista que ningún otro dirigente porque Ciudadanos no estaba actuando de forma responsable".

En el PP la indignación contra Arrimadas crece. Fuentes de la dirección nacional han considerado que "se ha convertido en un satélite de Sánchez e Iglesias, dejando huérfanos a afiliados y dirigentes de Ciudadanos. Su palabra no vale nada, como se compruebe escuchando su hemeroteca".

Sin embargo, la líder de Ciudadanos se ha justificado y ha insistido en ambas entrevistas en Cope y Antena 3 que "luchar contra la corrupción es cumplir con el ADN de Ciudadanos" y ha dicho que "si fuera una maniobra orquestada por Moncloa apoyaríamos las demás mociones de censura". "Es un auténtica vergüenza lo que ha pasado en Murcia", le ha replicado a Joaquín Leguina -que participaba en la tertulia de la Cope- al recordarle el expresidente de la Comunidad de Madrid que "no hay ningún imputado del PP en el Gobierno regional" y que los casos de corrupción "los dirimen los jueces, no los políticos", resaltando que en cambio el secretario general del PSOE murciano sí "está siendo investigado". Arrimadas, que llegó a calificar hace poco como "una irresponsabilidad" y "un problema moral" el hecho de que algún partido pudiera plantearse en plena segunda ola de pandemia la presentación de una moción de censura, le ha replicado que el comportamiento de los que han sido sus socios en Murcia ha sido "muy grave", ocultándoles la lista de vacunados -el vacunagate, como lo han bautizado- , recordando que incluso "se ha acosado a uno de nuestros cargos que ha investigado las irregularidades".

A su juicio lo que pasa es que "Sánchez e Iglesias quieren dividir a España en dos bandos", y es lo mismo que están haciendo el PP y Vox: "Dividir a los españoles", unos pactando "en un cuarto oscuro los jueces y RTVE" - PSOE y PP-, y otros -Vox- "dejando que Sánchez haga lo que le dé la gana con los fondos europeos" para la recuperación de la pandemia. Arrimadas ha reiterado que ellos son "un partido serio" y la gente "quiere que seamos firmes y defendamos el interés general". "Yo voy a dormir con la conciencia tranquila porque creo que he hecho lo correcto", ha zanjado.