Estos son los artículos de Quim Torra contra el uso del español que ha usado Arrimadas en su investidura

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha empezado su comparecencia en el pleno de investidura del Parlament citando los tuits racistas de Quim Torra y unos artículo del candidato en los que cuestiona el uso del español en Catalunya.

El primero de los artículos es una columna que el candidato a la presidencia, Quim Torra, publicó en enero de 2012 en el periódico catalán 'El Matí Digital. El artículo, titulado 'Llanos de Luna o la "normalidad" de hablar en español en Catalunya', hace referencia a la entonces delegada del Gobierno español en Catalunya, María de los Llanos de Luna, a la que critica por no usar el catalán.

En su columna, Torra define como "anomalía" la "normalidad con el que algunos hablan con español en Catalunya". "El franquismo fue un golpe contra la civilización catalana del que todavía no nos hemos recuperado", firma Torra, "somos como somos porque el franquismo nos ha hecho así. ¿O alguien cree que sin la dictadura habríamos tenido nunca una Subdelegada del Gobierno así?".

Arrimadas ha citado desde la tribuna frases del artículo como "no, no es nada natural hablar en español en Catalunya" o "no querer hablar la lengua propia del país es el desarraigo, la provincialización, la voluntad persistente de no querer asumir las señas de identidad de donde se vive".

Torra escribe que la lengua "es el alma de la patria" y que "sin lengua no hay país". "Y cuando se decide no hablar en catalán está decidiendo dar la espalda a Catalunya", expresa Torra para cerrar el artículo.

Aunque no es el único escrito de Torra al que la líder de Ciudadanos se ha referido. También ha citado otro artículo, de noviembre de 2009, titulado "¡Qué deterioro!", en el que vuelve a cargar contra el uso del castellano.

"Sales a la calle y nada indica que siga siendo la calle de tus padres y de tus abuelos; el castellano avanza, implacable, voraz, rapidísimo", escribe Torra. "Te sientes arrinconado, como si te empujaran contra la esquina de los locos de los que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen, como si tú no formaras parte del 'país real' porque se ve que el 'país real' ya le va bien irse extinguiendo y no hacer preguntas".

Torra confiesa en su columna sentirse "muy cansado" y que "ganan porque nos agotan". Y cierra este artículo contando una anécdota, cuando "un alumno de los jesuitas, de decimotercera generación catalana" dijo a su hijo "¡háblame en cristiano!".

Torra tendrá que esperar a la segunda vuelta de la votación, el lunes, para poder ser investido presidente por la mayoría simple.