Ayuso rompe con Cs al convocar elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo

Madrid, 10 mar (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha roto este miércoles el Gobierno de coalición con Ciudadanos al convocar elecciones anticipadas el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid con el argumento de frenar una moción de censura del PSOE y el partido naranja, formación que lo niega categóricamente.

"Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura", ha dicho en una breve declaración institucional Díaz Ayuso, que ya ha firmado el decreto de disolución de la Asamblea regional y ha cesado a los consejeros de Cs con su vicepresidente a la cabeza, Ignacio Aguado, quien la ha acusado en Twitter de mentir.

La reacción de la oposición al adelanto electoral ha sido la presentación de dos mociones de censura, del PSOE y Mas Madrid, que han complicado el escenario y abierto un galimatias jurídico, que probablemente terminará en los tribunales.

Habrá que decidir si se deben debatir estas iniciativas puesto que se han presentado antes de que el decreto de disolución de la Asamblea se haya publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad.

De momento, la Mesa de la Asamblea regional ha admitido las mociones de censura, con lo que da a entender que deberían debatirse, como también considera la oposición, pero no el PP.

Ayuso estaba convencida de que una moción de censura era un riesgo inminente y, eso, dice ha sido el detonante de que el Gobierno de coalición de PP y Cs en la Comunidad de Madrid se rompa apenas año y medio después de su formación, con el apoyo de Vox, y en un momento en el que estaba en marcha la negociación de los presupuestos de 2021 entre las tres formaciones.

Las notorias discrepancias entre Ayuso y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), han estallado tras la presentación de una moción de censura de PSOE y Cs al presidente popular de Murcia, Fernando López Miras, que también gobierna en coalición con la formación naranja.

La situación se ha replicado también en el Ayuntamiento de Murcia, pero no así en el Ayuntamiento de Madrid, donde José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs) seguirán trabajando juntos, según ha garantizado el regidor.

El anuncio de la convocatoria electoral en la Comunidad madrileña lo ha adelantado Aguado, que ha dicho que se ha enterado "sin previo aviso" esta misma mañana en el seno del Consejo de Gobierno.

Aguado ha acusado a Ayuso de romper "de forma unilateral" y por "capricho" el pacto que mantienen las dos formaciones para gobernar en Madrid y obedece a intereses partidistas y personales, es una "temeridad" y una "irresponsabilidad", que pone en riesgo de "descarrilar" a la Comunidad de Madrid.

No ha descartado el vicepresidente que en esta decisión "tuviera mucho que ver" la reunión que mantuvo Ayuso con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, el pasado jueves en la cafetería de la Asamblea de Madrid.

Fuentes de Ciudadanos han indicado a Efe que nunca han mantenido contactos con fuerzas de la izquierda para presentar una moción de censura contra Ayuso.

"No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha concluido.

Con la convocatoria electoral, Ayuso ha explicado que quería evitar precisamente que una moción de censura pudiera salir adelante y quiere que los madrileños puedan elegir en elecciones entre "el socialismo o la libertad".

"Escucho con estupor a la presidenta en su rueda de prensa. MIENTE. Qué irresponsabilidad, por favor", ha escrito Aguado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, mientras Ayuso intervenía y se refería a esa eventual moción de censura.

"La situación de crisis a consecuencia de la covid y sus secuelas llamaba a la sensatez y responsabilidad de evitar (elecciones) al menos en Madrid", ha declarado el socialista Ángel Gabilondo, candidato presentado por el PSOE en su moción de censura.

Más Madrid ha registrado la moción sin tener "constancia" de la disolución de la Cámara regional, y tenían la "responsabilidad" de presentar un gobierno alternativo a Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha expresado Mónica García, la diputada que esta formación presenta como candidata.

"Es el momento de poner encima de la mesa una moción de todos los grupos progresistas y de Aguado, si quisiera realmente avalar este cambio en la Comunidad", ha afirmado García.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya había alertado a Ayuso esta mañana de que podría darse en Madrid la misma situación que en Murcia, tras la "traición" de Cs, y ha pedido a la presidenta un adelanto electoral para evitar que la izquierda en la Comunidad.