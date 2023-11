Aznar acusa a Sánchez de ser un “peligro para la democracia” y pide a la sociedad “no inhibirse”

“El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este jueves a la sociedad a que actúe contra la situación “extraordinariamente grave” que a su juicio está viviendo el país con la negociación que el secretario general del PSOE está desarrollando con los partidos independentistas catalanes para una futura ley de amnistía. Ante una situación así, ha dicho, “se podrán hacer muchas menos una: inhibirse”, ha dicho Aznar.

El expresidente ha dibujado este jueves, en una charla en la Universidad Francisco de Vitoria, una situación “crítica” para la democracia española. El antiguo líder del PP se ha sentado en el escenario junto al actual, Alberto Núñez Feijóo, para advertir de que la negociación entre PSOE, ERC y Junts para una ley de amnistía de los delitos del procés se trata en realidad de “liquidar” la Constitución. “En esta situación la inhibición no tiene hueco. ¿Qué se puede hacer? El que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda moverse que se mueva, cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación”, ha reclamado a la sociedad.

“En España se han cruzado demasiadas líneas rojas. Todas las líneas rojas. Estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave”, ha insistido el expresidente del Gobierno. Para Aznar, Sánchez, con la negociación de una ley de amnistía con la que busca allanar el apoyo de los partidos independentistas a su investidura, ha puesto la Constitución “al servicio de los independentistas, de los antiguos terroristas y de quienes quieren acabar con la Constitución”.

Según Aznar, quien hace eso, “es un riesgo para la democracia española”. Y a continuación lo ha formulado directamente: “El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”. “Consciente de que ni puedo inhibirme y de que tengo confianza en Alberto Núñez Feijóo, yo no estoy dispuesto ni a inhibirme ni a callarme. No estoy dispuesto a ver sin hablar, sin advertir de que la Constitución pueda deshacerse y no lo voy a hacer”, ha dicho.

Aznar ha asegurado que la amnistía “no está contemplada en la Constitución” y “no es constitucional”. “Es un factor constituyente y expresamente se deja fuera porque en una democracia no hay presos políticos y no hay cabida para la amnistía”, ha dicho, a pesar de que la figura de la amnistía es común en las democracias europeas.

Y a continuación, ha calificado la declaración unilateral de independencia de Catalunya de “golpe”. “Es como decir el golpe de octubre del 2017 no existió, que hicieron lo que tenían que hacer. Como estaban oprimidos por España hacen un golpe legítimo. Y todos los que se oponen son los culpables”, ha dicho. “¿Eso como se llama políticamente? Liquidar la Constitución. Abrir una crisis constitucional sin precedentes. La apelación a la responsabilidad es extraordinariamente importante”, ha reiterado Aznar.