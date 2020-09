Calvo pide a Vox que apoye la Ley de Memoria porque "homologa" la democracia

Madrid, 23 sep (EFE).- La viceprepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido a Vox que apoyen la Ley de Memoria Democrática, que únicamente pretende "homologar" la democracia española y cumplir la Constitución en materia de derecho internacional humanitario: "Es solo eso, estén a este lado. Yo se lo pido".

Se lo ha solicitado directamente Calvo al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la sesión de control después de que este preguntara al Ejecutivo por qué pretenden ahora "liquidar el pacto de reconciliación nacional sobre el que se hizo la Transición" trayendo esta iniciativa.

"Nunca me han preguntado nada más fácil, no lo pretendemos", ha respondido Calvo a Espinosa de los Monteros, quien en su intervención ha insistido en que la Transición hizo posible la concordia porque nuestros padres "eligieron perdonarse", mirar hacia adelante "y no estar siempre mirando hacia atrás y al desgarro que produjo la II República y la Guerra Civil".

Y en este sentido ha señalado que Calvo, nacida en Cabra (Córdoba), no estará todo el día pensando en que el Ejército republicano destruyó su pueblo y mató a miles de personas un día de mercado. "¡Qué necesidad hay de recordar esto todos los días, ninguna!", ha exclamado.

"Sería muy deseable que renunciaran al guerracivilismo, enterraran pasado y se pusieran a mirar al futuro por el bien de los españoles", ha subrayado Espinosa de los Monteros.

Calvo ha explicado al portavoz que ningún proceso de Transición, de reconciliación y convivencia de ningún país del mundo que se quiera hacer en serio "pasa por alto la justicia y el cumplimiento de los derechos".

Y lo que están haciendo con la Ley de Memoria Democrática, ha añadido, no es más que cumplir con lo que dicen los organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y las Cortes españolas.

La vicepresidenta ha recordado a Espinosa de los Monteros que España era "una unidad de destino en lo universal", una definición difícil de entender, ha dicho, que lo que quería decir es que era una dictadura "aislada" de Europa y del mundo: "No lo vamos a volver a hacer", ha advertido.