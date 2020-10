Campo dice que la mayoría absoluta para cambiar el CGPJ "no es una ganga"

Sevilla, 19 oct (EFE).- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado que la mayoría absoluta en las Cámaras para renovar a doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no es ninguna ganga" y es la que se aplica para cuestiones relativas a los derechos fundamentales y leyes orgánicas.

En el turno de preguntas tras una conferencia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Campo ha explicado que la propuesta presentada por el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Poder Judicial, tras el "bloqueo que estamos padeciendo" del PP desde hace dos años, prevé primero que se aplique una mayoría de tres quintos del Congreso porque "es lo deseable".

En caso de que no se logre ese respaldo, el nuevo planteamiento de PSOE y Unidas Podemos prevé que se pueda culminar la renovación con una mayoría absoluta, que es "muy cualificada", ha explicado Campo.

"Si no hay esa voluntad de acuerdo" para lograr los tres quintos "¿qué hacemos, paramos la democracia porque no nos guste? No", ha respondido el ministro, que asegura desconocer la propuesta anunciada ayer por el PP para renovar el CGPJ y ha señalado que la UE se ha limitado a "preguntar" por la iniciativa española.

Campo ha mostrado su esperanza en que el PP "reconsidere su situación" y negocie la renovación de un órgano constitucional como el CGPJ "porque el país lo está demandando".

En este sentido, ha asegurado que "no cabe la constitucionalidad a tiempo parcial. Ser patriota es el que cumple la Constitución, no el que se abraza a ella y luego no la cumple", y ha añadido que las dos ocasiones en que se ha retrasado la renovación exigible cada cinco años ha sido con el PP en la oposición.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno "tiene que hacer esfuerzos para que el reloj de la democracia siga funcionando" y por eso ha hecho una propuesta para renovar el Poder Judicial, que debe dar "entrada a criterios de oportunidad política" en sus actuaciones, como hizo cuando reforzó los juzgados para las cláusulas suelo.

Sin embargo, ha defendido la independencia de los jueces en sus resoluciones judiciales porque considera que no hay "ninguna quiebra" en ese sentido, aunque admite que "hay veces que es necesario transmitir una sensación de mayor independencia" judicial.

Ha recordado que el modelo de renovación que defiende es el de la "doble legitimidad" de los vocales, que empieza cuando los jueces eligen, de entre los 5.500 que hay, los que consideran aptos para vocales judiciales, y luego las cámaras son las que los confirman.

El ministro ha hecho estas consideraciones tras una conferencia para presentar un plan de reforma de la justicia hasta 2030 porque ha reconocido que "el modelo actual de justicia no funciona adecuadamente" por una escasa relación con la sociedad y otras administraciones y por el lenguaje "difícil de entender" que emplea.

El plan de cambio que propone es "evolucionario, no revolucionario", aborda "lo estratégico" y aprovecha las modificaciones que exige la pandemia de coronavirus para su modernización, entre otras cuestiones.

Todo ello "sin importar el color de las administraciones" implicadas porque el ministro ha defendido, recordando el lema del norteamericano Bill Clinton aunque adaptándolo, que se trata "de la gobernanza, estúpido".