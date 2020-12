El canal de TV 100 % Noticias, crítico con Ortega, denuncia el "robo descarado" de su sede

Managua, 23 dic (EFE).- El canal de televisión 100 % Noticias, crítico con el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció este miércoles lo que han denominado como un "robo descarado" de sus instalaciones, que se encuentran incautadas desde hace dos años en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

El edificio donde funcionaba 100 % Noticias, que se encuentra resguardado por policías, amaneció con un rótulo en el que se anuncia: "Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud", según constató Efe.

En el rótulo, color rosado y con emblemas del Gobierno, se lee además: "Aquí se construirá el centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción".

El Gobierno no ha explicado el proceso de adjudicación sobre las instalaciones donde funcionaba 100 % Noticias, a la que también sacó de la señal abierta y del servicio de cable.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte del Ministerio de Salud sobre el procedimiento en contra de la sede de 100 % Noticias, pero esta no ha sido posible.

"CONFISCACIÓN DE FACTO"

"Esto es un robo descarado y una confiscación de facto", dijo el fundador y propietario de 100 % Noticias, el periodista Miguel Mora, cuyo canal, que ahora transmite a través de plataformas digitales, compartió fotografías y videos del rótulo gubernamental.

Mora sostuvo que no ha sido notificado si ha habido algún decreto confiscatorio o una resolución judicial sobre los bienes incautado a 100 % Noticias.

El 21 de diciembre del 2018, la Policía de Nicaragua allanó y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionaba 100 % Noticias, y detuvo a Mora, así como a la jefa de prensa, Lucía Pineda.

Tanto Mora como Pineda fueron liberados en junio de 2019 bajo una polémica Ley de Amnistía, sin embargo el canal de televisión 100 % Noticias sigue ocupado por la Policía y fuera del aire en señal abierta y en el servicio de cable.

"Es un robo a mano armada, es una violación a la propiedad privada y es un mensaje a que ninguna de tus propiedades es tuya", indicó Mora, que después de ser excarcelado se sumó a la opositora Coalición Nacional que busca derrotar por la vía electoral a los sandinistas en los comicios de noviembre de 2021.

MENSAJE PARA INVERSIONISTAS Y EMPRESARIOS

"El mensaje es a todos y cada uno de los nicaragüenses: usted no es dueño de su propiedad privada, de su casa, de nada. Es un mensaje a los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande. Es un mensaje a los inversionistas: en Nicaragua no se respeta la propiedad privada", continuó.

Según Mora, "la dictadura", como se refiere al Gobierno de Daniel Ortega (en el poder desde 2007), ha hecho "añicos la democracia y la justicia" y que ahora en Nicaragua "no hay justicia, no hay democracia, no hay libertades, no hay derecho, no hay propiedad privada, no hay nada, no hay ningún respeto, porque así lo dicen y lo pretenden hacer los dictadores".

Asimismo, calificó como "un acto de desesperación ridículo poner un rótulo en la noche", como "ladrones", en una propiedad privada.

"Ellos mismos se están exponiendo como vulgares rateros", criticó el periodista, para quien el Gobierno, con esos actos, "está cavando su propia tumba" y "cubanizando" Nicaragua.

A su juicio, el Gobierno sandinista se encuentra desesperado y aterrorizado "porque el pueblo los rechaza" a menos de un año que se celebren los próximos comicios generales, y "por eso es que aprietan la represión al máximo" y aprueban leyes que buscan inhabilitar a los opositores a optar a cargos de elección popular.

Por su lado, la codirectora de 100 % Noticias, Verónica Chávez, calificó como "otro acto de ilegalidad del régimen de Daniel Ortega" la instalación de ese rótulo que los despoja de su sede.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.