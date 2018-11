El candidato del PP en Andalucía pone de "ejemplo" de fracaso escolar que los niños andaluces "no sepan que existe el Ebro"

El candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este martes los conocimientos educativos que adquieren los jóvenes andaluces. El dirigente popular ha asegurado que "no tiene sentido" que los niños andaluces "estudien ciertos conceptos de Andalucía y que, sin embargo, los niños no sepan que existe el Ebro".

Esta ha sido la frase literal de Moreno durante la entrevista que ha protagonizado en la Cadena Ser: "Lo que no tiene sentido es que en Andalucía, como yo saqué en el último debate, un libro de texto diga que España es un Estado plurinacional. Eso no tiene ningún sentido porque es un concepto que no es constitucional. O no tiene sentido que solo se estudien ciertos conceptos de Andalucía y que, sin embargo, los niños no sepan que existe el Ebro, por ejemplo, o que existen otras culturas que están en España en Geografía o Historia".

Después ha sido repreguntado por la entrevistadora Pepa Bueno: "¿Me ha dicho usted que hay que devolver competencias de contenidos al Gobierno central porque los niños andaluces no saben dónde está el Ebro?" Moreno matizaba: "No, vamos a ver. Es un ejemplo. Evidentemente veo cierta malicia en ese comentario. Lo que he dicho y lo que digo y lo que mantengo es que no podemos ir hacia 17 modelos y nos miremos el ombligo en cada comunidad autónoma, porque creo que conocer Geografía e historia es ciertamente positivo".

Con esas palabras Moreno trataba de defender la propuesta planteada por el líder de su partido, Pablo Casado, que ha reivindicado que el Estado vuelva a recuperar las competencias en Educación. "Creo que no podemos caminar hacia 17 modelos de educación claramente diferenciados, algunos de ellos opuestos entre sí porque nos hacemos un flaco favor a la educación", ha asegurado el candidato popular.

En su opinión, "hay ciertas materias en las que el Estado tiene mucho que opinar, por ejemplo en materia de Historia, en materia de Geografía, en todo lo relacionado con las propias humanidades". Moreno ha recordado, además, que en países como Alemania "el tronco común lo marca el Estado y después lógicamente las comunidades autónomas ejercen su desarrollo y ejercen la función de la administración de la educación".

"Lo que no puede ser es que en Andalucía, con el informe Pisa y con los distintos informes, cualquiera, desgraciadamente tenemos la tasa de abandono escolar más alta y de fracaso escolar", zanjaba el candidato popular.

En octubre, justo unas semanas antes de que diera comienzo la campaña electoral en Andalucía, la vicesecretaria Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, expresó su preocupación por "el deterioro de la educación" en España, ya que en Andalucía un "niño de diez años sabe lo que uno de 8 en Castilla y León". Estas palabras generaron un importante rechazo por parte del resto de fuerzas políticas. El propio Moreno se desmarcó de las afirmaciones de su compañera de filas.