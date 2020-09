Casado descarta apoyar los presupuestos y rechaza renovar el Poder Judicial si Unidas Podemos sigue en el Gobierno

Pablo Casado descarta apoyar los Presupuestos Generales del Estado y rechaza llegar a acuerdos con el Gobierno para renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo si Unidas Podemos sigue formando parte del Ejecutivo. "El problema lo tienen ellos", ha dicho el líder del PP, que se niega a entrar en una negociación en la que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. La justificación es la posición de Unidas Podemos en contra de la monarquía y la imputación del partido en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia de un extrabajador. El jefe de la oposición sí se abre a llegar a entendimientos puntuales con Pedro Sánchez en materia sanitaria, en los cambios de legislación para agilizar las restricciones de derechos para frenar la expansión del coronavirus o para crear una agencia independiente que gestione los fondos europeos.

Sánchez y Casado han estado reunidos durante cerca de dos horas en Moncloa en el marco de los contactos con los líderes de la oposición que ha iniciado el presidente de cara al nuevo curso político y que se centrarán en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 así como en la renovación de organismos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones dos años, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE, para lo que la participación del PP es imprescindible porque requieren de mayoría cualificada en el Congreso. El líder del PP se ha quejado de que el Gobierno haya hecho nombramientos que le competen, como el de la Fiscalía General del Estado o la directora del CNI sin consultárselo. "Ahora que sí necesitan el concurso del PP para pactar el resto de instituciones hemos transmitido que el problema lo tienen ellos", ha expresado en una rueda de prensa en la que ha enfatizado que el "vicepresidente está en una petición de cambio de régimen constitucional" y "pidiendo, además, el derecho de la autodeterminación en Catalunya" o el "blanqueamiento" de EH Bildu.

"No podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor en esa renovación de órganos constitucionales", ha zanjado Casado, que ha evitado pronunciarse sobre la situación en la que quedarían ese tipo de organismos ante esa negativa dado que Sánchez ha dejado claro que la coalición tiene por delante cuarenta meses. Así, los mandatos de esos organismos se mantendrían en funciones durante unos cinco años. De hecho, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que lleva ya dos años en funciones, ha hecho llegar una comunicación al Congreso en la que recuerda "la necesidad de la renovación de este órgano constitucional". La presidenta, Meritxell Batet, ha dado traslado a los grupos parlamentarios.

Sobre los presupuestos, Casado ha descartado facilitar su tramitación y ha empujado a Ciudadanos a que lo haga. "No me ha contado nada. No tengo ni una línea de qué pretenden", ha dicho sobre lo que Sánchez le ha trasladado de la negociación presupuestaria. "No puede ser un trágala -ha proseguido-. El PP es la oposición, la alternativa. Nunca en España la oposición ha apoyado los presupuestos y hay una suma alterativa que con la que no son necesarios ni Bildu, ni la CUP, ni ERC". "Ha dicho Ciudadanos en que no tiene problema que se siente Podemos en la mesa ni que haya un partido condenado por financiación irregular, nosotros sí", ha dicho Casado, a pesar de que el proceso judicial acaba de empezar y no ha habido ninguna sentencia.

Aunque ha recordado que él planteó tras las elecciones que Sánchez se apoyara en Unidas Podemos y en Ciudadanos, ha reprochado al partido de Inés Arrimadas que no ponga pegas a negociar con un partido que tiene dirigentes imputados mientras que sí lo hizo para hacerlo con Mariano Rajoy en 2015.

Rechaza la moción de censura de Vox: "Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía"

"No es cierto el cliché de que el PP está en el no es no. Yo podré ser el de así no. Yo así no puedo", ha dicho Casado, que considera que "el falso mantra de la unidad" en la dirección en la que lo reclama Moncloa "no hace mejor a los países".

El propio Casado ha reconocido que el Gobierno tiene visos de sobrevivir y ha recordado que la única fórmula de acabar con el mandato de Sánchez sería una moción de censura para la que no hay apoyos parlamentarios suficientes. Ha dicho que no estaría en el mismo barco que Bildu, JxCat o ERC, que serían necesarios para que prosperara. Y en ese sentido ha dejado claro que no ve factible la anunciada por Vox: "Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía".

VÍDEO | Casado: "Hoy he venido con la mano tendida para arrimar el hombro"

Casado sí cree que hay disposición por ambas partes para llegar a entendimientos puntuales en asuntos como un pacto de Estado en materia sanitaria. "No tenemos excusa para no sentarnos, encerrarnos y legar a las generaciones futuras un acuerdo", ha señalado. También ha visto "horizonte de acuerdo" en la creación de una agencia nacional para la recuperación económica de España" que gestione los fondos europeos. Aunque se ha basado en una ley que está derogada, ha asegurado que es "fundamental" para evitar el "clientelismo y la discrecionalidad". Además, ha propuesto que la presida alguien sin filiación política, como algún exgobernador del Banco de España o excomisario europeo.

Igualmente, ha mostrado vía libre para modificar la legislación de lo contencioso-administrativo para agilizar los procedimientos judiciales necesarios para restringir derechos para frenar la expansión del coronavirus en la misma línea que planteó el Gobierno este martes.