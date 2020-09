Casado rechaza apoyar los PGE y renovar instituciones, pero propone una Agencia de Recuperación que Sánchez estudiará

También coinciden en fortalecer el marco sobre el coronavirus, un pacto de Estado sobre Sanidad y en planes de sostenibilidad y digitalización

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado este miércoles tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyar los Presupuestos Generales del Estado o llevar a cabo la renovación de las instituciones públicas, aunque ambos han acordado la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España.

En una rueda de prensa en Moncloa, el líder de los 'populares' ha criticado que Sánchez no le haya presentado ni "una sola línea" del anteproyecto de las cuentas públicas. "A una negociación se llega con papeles", ha asegurado, para después señalar que el acuerdo con el PP no puede ser "un trágala".

Así, Casado ha lamentado que el Ejecutivo no haya hecho "los deberes" y que ahora traten de correr para "llegar a tiempo". "No me ha aclarado los plazos, o si es un señuelo para marcar territorio, pero ni han empezado a redactar el anteproyecto", ha añadido, insistiendo en que, además, el PP no negociará unas cuentas con Podemos en el Gobierno.

En este contexto, el líder del PP ha señalado al líder de la formación morada y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el punto de bloqueo para la renovación de las instituciones. "Está en una petición de cambio de régimen constitucional. Han pedido que el Rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía, y así empezamos muy mal", ha lamentado.

Con todo, Casado ha explicado que sí ha coincidido con Sánchez en la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir el coronavirus, buscar un pacto de Estado sobre Sanidad y aplicar medidas que aseguren la sostenibilidad y digitalización en el largo plazo.