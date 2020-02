El juez belga comunicará el 18 de febrero si anula o deja en suspenso el proceso de la euroorden de Puigdemont y Comín

Carles Puigdemont y Toni Comín tienen reconocida la condición de eurodiputados, con inmunidad incluida, desde el 2 de julio por parte del Parlamento Europeo. Y eso es así por la sentencia del 19 de diciembre de la Justicia europea sobre Oriol Junqueras, en la que se establece que la condición de eurodiputado deriva de los resultados oficiales. Y, en este caso, el BOE con los resultados de las europeas se publicó el 13 de enero.

Por otro lado, la orden europea de detención y entrega contra Carles Puigdemont se emitió el 14 de octubre, día de la publicación de la sentencia del procés.

Y es este hecho, que la euroorden saliera tres meses después del reconocimiento retroactivo de la condición de eurodiputados de Puigdemont y Comín es el argumento que emplea la defensa para pedir la anulación. "Se emitió cuando ya tenían inmunidad", ha dicho Gonzalo Boye, abogado de la defensa, "por lo que debe quedar anulada".

Esto es lo que comunicará el juez el próximo 18 de febrero: si la anula, como pide la defensa, o la suspende mientras tengan inmunidad, que es lo que pide la Fiscalía belga. Las autoridades españolas, por su parte, no la han retirado.

La suspensión del proceso que pide la Fiscalía quedaría pendiente de la finalización de la inmunidad, ya fuera porque se levanta el suplicatorio en el Parlamento Europeo o porque se termine el mandato de eurodiputados.

El juez belga, explica la defensa, también ha puesto otra fecha en el calendario: el 24 de febrero. Es el día en el que tomará decisiones sobre Lluís Puig, si en su resolución del 18 de febrero no incluye al exconseller de Cultura, con euroorden pendiente también, pero no sujeto a inmunidad porque no es eurodiputado y cuya causa está agrupada con la de Comín y Puigdemont.