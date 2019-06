Una diputada oficialista argentina pide suspender las primarias si hay listas únicas

La diputada oficialista Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) presentó este lunes un proyecto en el que pide reformular la ley de partidos políticos para evitar las primarias en los distritos donde no exista una competencia interna para los cargos que se definirán en las elecciones de octubre.

Argentina celebrará elecciones primarias el próximo 11 de agosto para definir qué candidatos quedan habilitados para competir en los comicios generales de octubre próximo, en los que se votará para presidente y la renovación parcial de la composición del Senado y la Cámara de Diputados.Las primarias son abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos, aunque las fuerzas políticas pueden presentar una única lista de candidatos, sin competencia interna.

La propuesta realizada por la diputada de Jujuy (provincia del norte de Argentina) propone que "en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan de forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales" no se lleven a cabo dichas primarias.

"Presenté proyecto de ley que propone suspender las PASO cuando existan listas únicas", anunció la diputada en sus redes con el Proyecto de Ley presentado hoy ante el Senado y la Cámara de Diputados.

La propuesta, según los medios, indica que “si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”.

El motivo de la iniciativa es "no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad", en una votación que, según Burgos, "no decide nada electoralmente".

Las PASO fueron creadas en el 2009 tras la aprobación de la Ley Electoral 26.571.

Ahora, con este proyecto, según comentó la diputada, se pretende "disminuir el enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales".

Además, "muchos políticos y la ciudadanía en general, ven malgastado el dinero de sus impuestos" y se sienten "obligados" a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas.