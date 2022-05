La directora del banco asegura que Luis Medina esperaba nuevas comisiones: “Tenía que recibir otros ingresos”

Los directores de las sucursales bancarias donde Alberto Luceño y Luis Medina ingresaron sus comisiones millonarias relataron al juez cómo sus ingresos no se correspondían con su actividad económica habitual. En sus declaraciones testificales, a las que ha tenido acceso elDiario.es, los trabajadores de Deutsche Bank y Caixabank relataron cómo los dos comisionistas advirtieron con semanas de antelación de la llegada de su fortuna desde Malasia y cómo, incluso, Luis Medina tenía previsto cobrar más comisiones aunque finalmente sólo cobró una de un millón.

El director de la sucursal de Caixabank donde Alberto Luceño ingresó sus comisiones millonarias fue el primero en testificar. Y reveló al juez que “un mes antes o tres semanas antes” de los primeros ingresos él ya informó de que negociaba con el Ayuntamiento de Madrid la llegada del material sanitario desde China a través de una empresa malaya. “Nos comentó que estaba en contacto con la administración pública para traer material sanitario y que le íbamos a pedir mucha documentación y que nos la facilitaría toda, no había ningún problema”, afirmó el testigo. Dijo en varias ocasiones que Luceño se mostró “colaborador” a la hora de entregar papeles al banco, unos documentos que según la Fiscalía están falsificados.

La primera comisión llegó a las cuentas bancarias de Luceño y Medina el último día de marzo. En caso de haber avisado al banco “tres semanas antes”, implicaría que el empresario madrileño sabía desde mediados de ese mes que iba a cobrar esa comisión, antes incluso de cruzar sus primeros correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con Elena Collado, coordinadora de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.

Algo similar a lo expresado por la trabajadora del Deutsche Bank con la que trató Luis Medina en las semanas previas al cobro y mientras ambos negociaban con el consistorio las entregas de material. Él acudió a abrir una cuenta en dólares para preparar la llegada del dinero. “Me dijo que era de un negocio en el que había intervenido a través de un suministro de material sanitario para una empresa del Ayuntamiento de Madrid”, explicó la testigo, aunque en ese momento “no había nada cerrado”. Intervino, según explicó ya entonces, “como intermediario”.

El juez no ocultó su sorpresa por uno de los puntos de su declaración: cuando relató que Luis Medina estaba convencido de que ese millón de dólares no iba a ser la única comisión que iba a cobrar. “Había intervenido para suministrar material sanitario y tenía previstos otros ingresos. Había varios pedidos, no era el único, tenía que recibir otros ingresos. Con la misma operación”, ha dicho después de que el juez Carretero especificara que este aspecto “es importante”, ya que Medina afirmó en su declaración que él sólo tenía pensado cobrar ese millón de dólares y nada más.

Los dos directores de sucursal dejaron también claro ante el juez del caso mascarillas que esa entrada masiva de dinero en las cuentas de Luceño y Medina no se correspondían con su actividad económica habitual y que por eso se puso en conocimiento de los departamentos de prevención de blanqueo de capitales, aunque las cuentas no fueron bloqueadas después de recibir la documentación. “En este caso no era lo habitual”, dijo la directora de la sucursal de Medina.