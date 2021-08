Errejón explota la vía de la oposición verde al Gobierno

Más País lleva desde 2019 tratando de erigirse como la alternativa verde en España, al estilo de lo que han hecho otros partidos en países europeos como Alemania, y que tan buenos resultados les ha dado. En esa pugna se juega el caladero de votos ecologistas con Unidas Podemos, pero ahora se le ha presentado una oportunidad de oro para marcar perfil propio con la ampliación del Aeropuerto del Prat anunciada por el Gobierno esta semana.

Ese acuerdo lleva aparejada una inversión de 1.700 millones, como detalló la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa el pasado lunes. Ese día había convocada una comisión bilateral entre el Gobierno y Catalunya, pero este acuerdo se cerró antes, en una reunión secreta entre el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de Aena, Maurici Lucena.

Ya después, en rueda de prensa, se dieron algunos detalles, aunque no todos. La inversión provocará la creación de 83.000 empleos directos y 365.000 empleos indirectos, según la estimación del Gobierno. Pero no se aclaró cómo se llevará a cabo la ampliación de la pista que reclamaba el Gobierno catalán. La magnitud de la obra y la afectación al paraje natural con el que colinda, la laguna de La Ricarda, se definirán en un plan director urbanístico aún por redactar.

Errejón no tardó en criticar el acuerdo. En su Twitter lo calificó como “postureo verde y destrucción del territorio”. Reveló que hace unas semanas su grupo había presentado al Gobierno una pregunta por escrito, todavía sin responder, sobre cómo casa esa ampliación con la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Lo cierto es que el acuerdo para hacer crecer El Prat y la inversión en el aeropuerto de Barajas (otros 1.600 millones) suponen la apuesta por un sector cuyas emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático crecieron un 30% en solo seis años. Los planes contrastan con la declaración de emergencia climática aprobada en enero de 2020 o con los compromisos para los fondos europeos, de los que 6.000 millones se van a destinar a promover la movilidad sostenible.

El líder de Más País ha insistido en la crítica, acusando al Gobierno de querer apostar por la economía del “pelotazo”, en detrimento de la innovación y la transición ecológica. El Gobierno, por su parte, insiste en el mensaje de que la ampliación del aeropuerto respetará la sostenibilidad ambiental de la zona, especialmente protegida, y ha lamentado que la oposición “no se alegre de los avances de este país”.

La obra de El Prat no es el único episodio por el que estos días Errejón ha cargado contra el Gobierno. Su última crítica ha venido a raíz de la designación del Eje Prado Recoletos como Patrimonio Mundial de la Unesco. La Marea ha desvelado que el embajador español, Andrés Perelló, negoció con Australia para conseguir su voto a favor, a cambio de que España no apoyase la protección de la gran barrera de coral.

El camino para convertirse en el referente verde

La marca electoral de Íñigo Errejón tras abandonar Podemos lleva ya mucho tiempo tratando de convertirse en el referente verde del espacio político. Uno de los pasos en ese sentido fue la alianza con Equo, hasta entonces socios de Podemos. La decisión de las bases del partido ecologista fue clara, pero dejó partida a la cúpula: el fundador, Juan López de Uralde, abandonó la formación junto con otros dirigentes.

Aquel fue otro de los episodios de la disputa por el voto ecologista entre los dos partidos a la izquierda del PSOE. Meses después, Uralde creó una nueva formación, Alianza Verde, integrada dentro de Unidas Podemos y con el objetivo principal de hacer del ecologismo político “un elemento troncal dentro de la coalición”.

Esa batalla que se inició con el cisma de Equo en septiembre de 2019 se ha mantenido hasta hoy. Hace solo unos meses Errejón insistía en su intención de que Más País se erigiese en “un espacio amplio como fuerza verde a nivel estatal”. Y no escondió que sus referentes son los partidos verdes europeos, como el alemán, decisivo para formar gobiernos regionales y bien posicionados de cara a las elecciones del próximo mes de septiembre.

El éxito de Más Madrid en las elecciones del pasado 4 de mayo, convirtiéndose en los líderes de la oposición a Isabel Díaz Ayuso por delante del PSOE, les ha llevado a profundizar en esa línea. Más País y Equo han incorporado ya la denominación “verdes” a su nombre como grupo parlamentario a la par que suscribían un documento de compromisos climáticos y de sostenibilidad.

En paralelo, el partido de Errejón inició tras las elecciones un camino de alianzas territoriales a paso lento, para extender la implantación de la formación por otros territorios, que ya se había iniciado con fuerzas como Compromís o la Chunta Aragonesista. Llegó a comentar incluso la posibilidad de aliarse con Adelante Andalucía, la que hasta hace un tiempo había sido la marca de Podemos en esa comunidad. En otros territorios como Murcia el partido ya había pescado disidentes de la formación morada.

Más País ha visto en la caída del PSOE en Madrid, su éxito en esas elecciones y en la retirada de Pablo Iglesias la oportunidad de hacerse un hueco en la izquierda con el ecologismo como bandera política. Es una batalla que va a librar con Unidas Podemos, pero con una ligera ventaja. Más País apoya al Gobierno solo como socio parlamentario, mientras que el partido de Ione Belarra está incrustado en el Ejecutivo.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales no se ha pronunciado sobre la decisión, pero sí lo han hecho los miembros del partido que no ocupan puestos en el Gobierno, como el propio Uralde. “Ampliar el Prat no es una decisión correcta. Estamos ante una emergencia climática y la Ley de Cambio Climático debe afectar a todos los sectores. No podemos hacer políticas en contra de esas decisiones”, dijo en una entrevista en la cadena Ser.

Los dirigentes de Podemos tienen ahora que aunar las posiciones del partido y las del Gobierno sobre esta inversión, conscientes de que en decisiones como esta se van a jugar el voto ecologista con Más País.