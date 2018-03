Los familiares de jóvenes asesinados cargan contra el PSOE por su postura ante la prisión permanente revisable

Los familiares de las víctimas de asesinatos atroces han fijado en el PSOE al objetivo de sus críticas, tras el debate parlamentario de las enmiendas a la propuesta para derogar la prisión permanente revisable. Invitados al Congreso para asistir a la sesión, han sido recibidos por el presidente del Gobierno y posteriormente han convocado una rueda de prensa en la que las familias de Yeremi, Diana Quer, Mariluz Cortés, Marta del Castillo han felicitado al PP y a Ciudadanos y han pedido las disculpas del las formaciones asociadas a la izquierda parlamentaria.

"La única ideología de nuestro movimiento es el mensaje de nuestros hijos desde el cielo", ha asegurado Juan Carlos Quer. Las familias se autodefinen como un movimiento y anuncian su intención de llegar a los 10 millones de firmas para presionar al PSOE y evitar la derogación de la prisión permanente revisable.

Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, ha acompañado en todo lo momento los argumentos de los familiares. De amplia tradición socialista, Estrella ha acusado al portavoz elegido por el PSOE de "insultar" a las familias de las víctimas: " Siento vergüenza como socialista de un partido que fundó mi bisabuelo".

Mientras el Congreso daba un paso para derogar el endurecimiento de las penas para los asesinatos más atroces, los pasillos de la cámara veían fortalecerse el nacimiento de un nuevo movimiento de víctimas. Para el próximo día 18 han convocado manifestaciones en ciudades de toda España y se muestran dispuestos a no cejar en su empeño de evitar el cambio legal que pretende la izquierda parlamentaria.

La presidenta de la Fundación Clara Campoamor ha querido personalizar su denuncia en la persona de Pedro Sánchez a quien acusa de no cogerle el teléfono: "Yo voté a Sánchez. Cuando se presentó el recurso al TC dije que a mi no se me había consultado. Intenté hablar con él y ni se me puso al teléfono, ni me contestó". Blanca Estrella exige del PSOE una consulta a la militancia, antes de persistir en su oposición a la prisión permanente revisable.