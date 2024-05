Feijóo abre la puerta a pactar con la ultra Meloni: “No me parece homologable a otros partidos de extrema derecha en Europa”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta este jueves a pactar en Europa con la ultra Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y que el pasado fin de semana participó en el acto de Vox en el que Javier Milei insultó a Pedro Sánchez y a su esposa. “No me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa”, ha dicho durante un coloquio organizado por el Cercle d'Economia en Barcelona, donde el PP abrirá la campaña de las elecciones del 9 de junio.

Feijóo ha reconocido ante las preguntas del presidente de la organización empresarial, Jaume Guardiola, que el PP europeo pasa por “dificultades” en Francia, donde domina Emmanuel Macron, y en Italia, donde Hermanos de Italia lidera las encuestas. “En Italia yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni”, ha añadido a continuación. “No tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa”, ha planteado.

El líder del PP ha recordado que el PP europeo aprobó en su congreso de Bucarest (Rumanía) que su “planteamiento no es una alianza con la extrema derecha tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea”. E inmediatamente ha añadido: “Sí hemos visto que la señora Meloni, por ejemplo, votó a favor del pacto de inmigración. Sus colegas de otros países votaron en contra”.

Las declaraciones de Feijóo llegan el mismo día en que la candidata del PP europeo para un segundo mandato como presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha tendido la mano a Meloni para “trabajar juntas” durante un debate entre los cabezas de cartel de las principales familias políticas.

En una reciente entrevista en El País, Sánchez dijo que no apoyaría a Von der Leyen para presidir la Comisión si pactaba con la extrema derecha. “Yo tengo una extraordinaria relación y [la] reconozco como una mujer que ha hecho mucho por Europa durante su mandato,”, dijo, para añadir: “No va a contar con el apoyo de la delegación socialista española si plantea un acuerdo con la ultraderecha europea”.

Feijóo ha asegurado además este jueves que “la derecha más extrema o extrema derecha, como quieran llamarle, es una oportunidad para la izquierda”, pese a que el PP gobierna con Vox en decenas de comunidades autónomas y ayuntamientos. “A la izquierda le interesa que haya extrema derecha desde el punto de vista electoral, porque cuanta más extrema, más se centra la izquierda”, ha añadido.

No a impuestos 'verdes'

Feijóo ha planteado además que una de sus prioridades en la próxima legislatura en Europa será la de reclamar a la Comisión que “no ponga impuestos”. El líder del PP ha citado dos en concreto, relacionados con la lucha contra la contaminación: el de los plásticos de un solo uso y el de las emisiones de CO2.

El líder del PP ha considerado que Von der Leyen, con quien ha mantenido importantes discrepancias desde asumió la presidencia del partido, ha “improvisado” en materia fiscal durante esta legislatura que ahora acaba.

Feijóo ha pedido “construir una Europa que se dé cuenta” de que “solo” representa “el 5% de la población mundial”. “Y al 5% le corresponde la responsabilidad proporcional”, ha añadido. El líder del PP ha reclamado así que no se puede “pensar que la Unión Europea es el centro del mundo porque ya no lo es, y cada década que pase el centro se está desplazando y nos estamos quedando los europeos en la periferia”. “Pero no en una periferia competitiva”, ha apuntado, “sino en una periferia envejecida, reglamentada absolutamente, con una burocracia cada vez mayor y con una falta de ambición de competitividad y de proyecto francamente preocupante”.