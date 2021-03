El fiasco de Murcia y la opa del PP dejan en el aire el liderazgo de Arrimadas y amenazan con enterrar a Ciudadanos

Ciudadanos se asoma al precipicio. El giro de Inés Arrimadas para devolver al partido a su posición original -una formación de centro capaz de pactar con PSOE y PP con la regeneración por bandera- precisaba de un golpe de timón y la capitana de la nave eligió Murcia, un feudo donde el PP lleva gobernando un cuarto de siglo, entre sospechas de caciquismo y corrupción. Era una jugada arriesgada y la realidad ha demostrado a Ciudadanos que acertó con el diagnóstico pero no en la solución. Para estupor de muchos, el escenario que intentaba combatir se le volvió en pocas horas en su contra y el PP logró que tres diputados tránsfugas pasaran en 48 horas de censurar a un gobierno a formar parte de él.

Para calmar el clima de tensión, Arrimadas, según ha podido saber elDiario.es de fuentes de la dirección, anunciará este lunes durante la reunión de la Ejecutiva, que ha decidido integrar en la Comisión Permanente -su núcleo duro- a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; al vicepresidente andaluz, Juan Marín, y al valenciano Toni Cantó, tres de los dirigentes que pedían cambios a la líder.

Todo ello después de que este sábado, a ultima hora de la tarde, estallaba otra bomba en el partido: Fran Hervías, el todopoderoso exsecretario de Organización de la etapa de Rivera, anunciaba en Twitter a través de una carta que dejaban la militancia en Ciudadanos en la que acusa a Arrimadas de "ser la muleta del sanchismo". Poco después desvelaba en una entrevista en El Mundo que lo hacía para fichar por el PP en el equipo del murciano Teodoro García Egea, mientras el diario El Español destapaba en exclusiva las conversaciones del exdirigente de Ciudadanos para que fracasara la moción de Murcia.

Su decisión, ya había provocado que algunos dirigentes del que ya es su antiguo partido señalaran a Hervías y al secretario general del PP como los verdareros artífices del fracaso de la moción de censura contra López Miras tras la fuga de los tres diputados de Ciudadanos a los que la dirección de la formación liberal acusa de "haberse vendido por un sueldo para tapar la corrupción del PP".

Ya sabemos quién estaba detrás de los tránsfugas que mantienen a López Miras en el poder. El mayor caso de corrupción política de la historia de la democracia.

En Génova, por contra, han vendido el fichaje de Hervías, un dirigente de la máxima confianza de Rivera que le encargó la organización de Ciudadanos hasta el punto de ganarse el apodo de "señor Lobo" en algunas delegaciones territoriales, como todo un trofeo y lo han enmarcado en el plan de Pablo Casado de unificar el voto de centro derecha en torno a su formación como "única posibilidad" de evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga en la Moncloa" mientras acusan a Arrimadas de ponerse al lado de "la banda", como les calificaba Rivera y lo acaba de hacer de nuevo su antiguo responsable de Organización.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, hacía el viernes un llamamiento a todos los desengañados con Arrimadas a los que invitaba a irse a su partido ante el enfado de Edmundo Bal que acusaba a los populares de "abrir la Caja B" y de estar dispuestos "a pagar lo que haga falta para comprar a miembros de Ciudadanos".

Las especulaciones con otro inminente abandono, el del alcalde de Granada Luis Salvador, que fue aupado en ese cargo por Hervías, certifica que la operación de Génova de fagocitar a la formación de Arrimadas no ha hecho más que empezar, como lo demostró ya la opa hostil que lanzaron en vísperas de la campaña catalana con el fichaje de Lorena Roldán, que se presentó en las listas del candidato del PP, Alejandro Fernández, despechada con su partido al verse relevada como candidata a la Generalitat en favor de Carlos Carrizosa. El clima entre ambos partidos es de guerra total y las relaciones entre Casado y Arrimadas están rotas.

Arrimadas afronta este lunes una tensa reunión de la Ejecutiva

Así que lo que está amenazado ahora ya no es solo el liderazgo de Arrimadas, incapaz de hacer cumplir la disciplina de partido a un grupo parlamentario en Murcia, sino la propia existencia de Ciudadanos, que en dos meses deberá afrontar sus elecciones más complicadas en Madrid, una vez que los jueces han dado la razón a Ayuso. Con este panorama, la líder del partido se enfrenta este lunes a una decisiva reunión de la Comisión Ejecutiva, que han forzado varios dirigentes autonómicos, una cita que nadie se atreve a predecir como acabará aunque gran parte de las miradas están dirigidas de nuevo contra el vicesecretario general, Carlos Cuadrado, negociador de la moción fracasada en Murcia.

En el ambiente sobrevuela la figura de Albert Rivera, quien, contra su costumbre, guarda un inquietante silencio en Twitter desde el pasado 5 de marzo. Dado que Hervías era el principal exponente de esa etapa que Arrimadas ha querido dejar atrás, algunos dirigentes de Ciudadanos ven en el expresidente del partido 'la mano que está meciendo la cuna' de esta opa hostil del PP que ha encargado al bufete del exlíder de Ciudadanos la presentación de varios recursos. Según informó el diario La Razón, Rivera estaría desde hace tiempo negociando con Casado y García Egea el desembarco de sus antiguas huestes en el PP.

Precisamente, los vaivenes de Ciudadanos ya se llevaron por delante a Rivera, quien se negó a pactar con Pedro Sánchez cuando la formación contaba 56 diputados tras las generales del 28 de abril de 2019–. Su estrategia, tras entregar todo el poder territorial al PP después de las autonómicas y municipales de aquel año, le llevó unos meses después a una debacle cuando el 10 de noviembre se quedaron en tan solo 10 escaños. Rivera abandonó la política y desde entonces su partido no levanta cabeza. La etapa abierta hace ahora solo un año por Arrimadas después de decidir un cambio de rumbo apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia para que no decayese el estado de alarma e intentado negociar los Presupuestos mientras mantenía las coaliciones autonómicas y municipales con el PP, no ha conseguido revertir la tendencia a la baja que sufre la formación autodenominada liberal.

La debacle en Catalunya desató una tormenta que ha acabado en terremoto

La reciente debacle en Catalunya –donde el pasado 14 de febrero Ciudadanos perdió 30 de sus 36 diputados y pasó de ser la primera a la séptima fuerza política– ya abrió una fuerte crisis interna que Arrimadas estaba intentando contener. Pero la puntilla la ha puesto esta semana el fiasco de la moción de censura que precipitaron los de Arrimadas de la mano del PSOE. Un movimiento que despertó las suspicacias de Isabel Díaz Ayuso que, pensando en que ambos partidos iban a hacer lo mismo en Madrid, se apresuró a convocar elecciones anticipadas y a echar al vicepresidente, Ignacio Aguado, y a los consejeros de Ciudadanos de su gobierno. El fracaso en Murcia y el temor a otra catástrofe electoral en Madrid que les pueda llevar a desaparecer han agitado aún más las aguas internas del partido, que ya bajaban turbias desde aquel fatídico 14F que dio origen al día siguiente a una Ejecutiva en la que la líder del partido se negó a realizar cambios y a que rodaran cabezas por el desastre.

Cuando la dirección de Ciudadanos ya se veía gobernando en la región de Murcia a cambio de que el Ayuntamiento fuera para los socialistas, ha llegado el mazazo: fuera del Gobierno de Madrid, y a las puertas de una moción de censura fallida en Murcia sino hay nuevos cambios de guión en esta rocambolesca historia.

Arrimadas y su gira mediática

Arrimadas, que había estado dos días de gira por numerosos medios de comunicación para justificar los motivos de esta arriesgada operación llevada a cabo junto al PSOE, guarda silencio desde entonces. Dejó la responsabilidad de dar explicaciones en manos de la candidata a la presidencia de la región en esa moción, Ana Martínez Vidal, y esta acusó a sus compañeros tránsfugas de haberse vendido por "76.000 euros año y un chófer en la puerta de su casa".

Unas acusaciones que ha refrendado desde Madrid el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha acusado también al PP de "un comportamiento totalmente mafioso en Murcia". "Nos encontramos que sin vergüenza ni sonrojo han comprado el silencio de estos tres diputados con dinero y por poder para convertirlos en cómplices de la corrupción", decía Bal, que concluía: "No tenemos la más mínima duda de que hicimos bien en presentar la moción. Hoy se demuestra que acertamos". Tanto Ciudadanos como el PSOE aseguran que no piensan retirar la iniciativa "para que todos se retraten". "Los 45 diputados tendrán que decidir si quieren acabar con este Gobierno que compra voluntades, y que además lo hace a plena luz del día, sin cortarse, o si por el contrario prefieren ser cómplices de la corrupción de este Ejecutivo", advertía el portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina.

Estupefactos por el escándolo, varios dirigentes del partido exigieron durante la jornada a Arrimadas que convocara de inmediato una Ejecutiva para explicar la fallida maniobra decidida a espaldas de la mayoría de los miembros de ese órgano. Entre quienes la pidieron, el valenciano Toni Cantó, que horas después lamentaba que la líder tardara tanto en convocarla.

No tengo palabras.



No tengo palabras.

Y por desgracia, seguimos sin ejecutiva convocada donde expresarlas. 🤦‍♂️

A Toni Cantó se le unió después la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que la reclamaba también desde su cuenta de Twitter.

De confirmarse las informaciones de Murcia se hace más necesario que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo.



Cs nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate, ni a las explicaciones.



Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo. — Begoña Villacís (@begonavillacis) 12 de marzo de 2021

Pero también les secundaba el vicepresidente de la junta andaluza Manuel Marín, al creer necesario que entre toda la cúpula se debía "evaluar esta nueva situación". Poco después, ya en la tarde del viernes, llegaba la convocatoria oficial de dicha reunión "urgente" para el lunes en la que Arrimadas tendrá que enfrentarse al trago de explicar qué ha pasado en Murcia a unos dirigentes a los que ha mantenido al margen de la decisión. Las miradas de nuevo se dirigen contra el número dos, Carlos Cuadrado, quien ha sido el principal muñidor de la moción desde Madrid con el ministro, José Luis Ábalos, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, por parte de la Moncloa, aunque los dirigentes de Ciudadanos en Murcia llevaran la voz cantante.

Arrimadas hizo balance de su corto pero "difícil mandato"

Hace solo unos días, antes de la hecatombe de esta semana, la líder del partido hacía un balance de su hasta ahora corta gestión. "Ha sido un año difícil por culpa de la pandemia", lamentaba. De hecho, en estos escasos meses la dirigente de Ciudadanos ha tenido que lidiar contra las críticas de su propio mentor y antecesor en el cargo, Albert Rivera, quien desde que dimitió de su cargo al día siguiente del 10N, no ha parado de demostrar en declaraciones o en Twitter su desaprobación con los acercamientos al PSOE, partido al que él había vetado antes de entregar todo el poder territorial al PP en Andalucía, Madrid, Castilla y León e incluso Murcia.

Dos de esos pactos acaban de saltar por los aires, mientras los otros dos de momento se mantienen sin que se pueda aventurar con certeza su futuro. El que parece más sólido es el andaluz, como han certificado los líderes de ambos partidos allí, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, y el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan Marín, de Ciudadanos. Sobre el de Castilla y León, sin embargo, sobrevuela otra moción de censura del PSOE contra el Gobierno de coalición que a día de hoy se asegura que no va a prosperar. Allí también han escenificado unidad el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, y el vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos. Pero con el antecedente de Murcia ya nadie pone la mano en el fuego por nada.

El afán de Casado de fagocitar a Ciudadanos

Toda esta situación de inestabilidad en los pactos viene derivada por el afán del PP de fagocitar a Ciudadanos, operación en la que Génova lleva embarcada desde mucho antes de las elecciones catalanas en las que logró un golpe de efecto al atraer a sus filas a Lorena Roldán, que había sido desplazada por Carlos Carrizosa como candidata a la Generalitat.

Que Arrimadas no ha tenido ni un solo minuto de tregua en todos estos meses es algo que nadie duda. Nada más estallar la pandemia fue cuestionada por su apoyo al Gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria, por votar a favor de los decretos de alarma y por abrirse a negociar los Presupuestos Generales del Estado para que "no cayeran en manos de populistas y separatistas". Aunque las negociaciones luego fracasaron, la líder de Ciudadanos tuvo que sufrir el desprecio de algunos antiguos riveristas –como Juan Carlos Girauta–, que culminó con el portazo del empresario Marcos de Quinto, que abandonó su escaño. Una marcha, sin embargo, que más de uno en el partido celebró.

Luego llegó la debacle en Catalunya y varios dirigentes autonómicos pidieron la cabeza de Carlos Carrizosa "por no haber sabido conectar con el electorado". Otros exigieron también la dimisión del número dos del partido, Carlos Cuadrado, el estratega de la campaña, mientras surgía una corriente crítica formada por antiguos diputados del Parlament y cargos catalanes, Renovadores Cs, que desde entonces están exigiendo que Arrimadas convoque una Asamblea ordinaria o de lo contrario ellos forzaran una extraordinaria.

Ahora todo ha empeorado y las miradas no solo se vuelven a dirigir contra Cuadrado, sino contra la propia Arrimadas por una decisión mal calculada que ha acarreado la pérdida de poder en el Gobierno de Madrid tras la decisión de Ayuso de disolver la Asamblea y cesar de manera fulminante a Ignacio Aguado y al resto de consejeros de Ciudadanos. El portavoz de la corriente crítica, el exdiputado del Parlament, Antonio Espinosa, cree que si la situación en Murcia era tan "insostenible" por culpa de la corrupción , "lo más honesto y responsable hubiera sido dejar el Gobierno y pasar a la oposición", una opinión que comparten otros miembros del partido. Este sábado Espinosa ha insistido en la necesidad de esa asunción de responsabilidades.

Analizar las decisiones y sus consecuencias es la primera responsabilidad de un líder político y su equipo. Tras los fracasos electorales y el fiasco de la moción de censura es necesario asumir responsabilidades. En Cs necesitamos rendición de cuentas y #renovadores Cs.

Está por ver quién pagar-a los platos rotos de todo este desaguisado. Que el liderazgo de Arrimadas está herido gravementes nadie lo duda. Algunos dan por hecho que este lunes anunciará esa asamblea que piden los críticos para después de las elecciones en Madrid que se celebrará a primeros de mayo y que pintan muy mal para Ciudadanos. Una encuesta de Metroscopia para El Confidencial sitúa a la formación liberal incluso como fuerza extraparlamentaria. En vísperas de esa cita, la desbandada de cargos hacía el PP ha empezado mucho antes de lo esperado y algunos dirigentes temen que va a ser imparable.