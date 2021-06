El fiscal pide dos años de cárcel para Álvarez-Cascos por cargar a su partido videojuegos, viajes familiares y una cama

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Francisco Álvarez-Cascos por un supuesto delito continuado de apropiación indebida. El Ministerio Público entiende que el exvicepresidente de Asturias y exlíder de Foro cargó a su partido gastos personales por valor de 5.500 euros entre 2011 y 2017.

La jueza ve indicios de delito en la apropiación de fondos de Foro Asturias por parte de Álvarez-Cascos

Saber más

El escrito de acusación ha sido presentado sólo un día después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, observase indicios de delito en la actuación del exdirigente político y dictara auto de pase a procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral. La defensa cuenta con un plazo de hasta diez días para solicitar el archivo de las actuaciones.

El auto de la magistrada da por hecho que Cascos se valió de "su condición de presidente y posteriormente de secretario general", para "ostentando un absoluto control de la actividad y de las decisiones del partido" disponer “de los fondos y recursos económicos titularidad de Foro para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos de carácter personal".

El auto desgrana las transacciones de la siguiente manera: "Gastos de procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por un asunto personal; un test psicotécnico; zapatos; cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de su suegro; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; juegos de videoconsola; cuatro billetes de tren AVE de sus hijos; cinco entradas para la 'Copa Davis', dos entradas para el Museo Thyssen y dos entradas para el Museo del Prado; cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé y gastos de restaurante en localidades de veraneo, además de otros establecimientos de comida rápida".

La Fiscalía señala que Foro Asturias no disponía de tesorero entre 2011 y 2017, por lo que el control de la contabilidad era más formal que de fondo en aquel momento. "El acusado era plenamente conocedor de este sistema de pagos de los justificantes que remitía y mantuvo el mismo como máximo responsable del partido e integrante de la comisión directiva (pues no en vano era el principal beneficiario del mismo)", reza el escrito.

"De este sistema se sirvió el acusado para cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios. Y de este modo desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio personal o de sus personas vinculadas", añade.

Además de la condena a dos años de cárcel para Álvarez-Cascos, la Fiscalía reclama la compensación a Foro Asturias con el abono de estos 5.550,51 euros, además de los intereses.

Foro Asturias se plantea recurrir

La cifra que reclaman tanto la Fiscalía como el auto de la jueza dista mucho de la que le reivindicaba en un principio Foro Asturias. La formación había presentado una querella contra el exministro de Fomento por la que se elevaba esta cantidad a 400.000 euros por los supuestos gastos injustificados pasados a la formación.

Después del último movimiento de la Fiscalía, Foro valora presentar un recurso para denunciar la irregularidad de otros desembolsos que tanto el Ministerio Público como la jueza instructora han considerado que estaban justificados. "No compartimos el criterio del Ministerio Fiscal de excluir otras partidas, también relevantes, como la sede ‘fantasma’ de Madrid alquilada a una sociedad de su entonces mujer, o facturar los mítines que daba para el partido", ha explicado Foro a través de un comunicado.

"Por lo que, si finalmente esos extremos no se incluyen en el auto de apertura de juicio oral, valoraremos la posibilidad de recurrirlo para ampliar el alcance de la acusación", añade Foro Asturias.

Según la acusación, entre 2012 y 2019, Francisco Álvarez-Cascos cobró más de un millón de euros en sueldos, además de 230.000 euros en facturas pasadas a la formación en conceptos tan variados como zapatos de mujer, videojuegos, entradas a museos, billetes de AVE, líneas de móvil para sus hijos o estancias de hotel para familiares. A esta suma se añadían 174.000 euros del cobro del alquiler, entre 2012 y 2014, de la sede en Madrid de la que, supuestamente, Foro desconocía de su existencia.

Álvarez-Cascos: "No hay ningún misterio"

"No hay ningún misterio". Así respondía el exministro a la denuncia de su antiguo partido. "No me siento responsable de las irregularidades", añadía. La defensa del expresidente de Asturias, que asume el abogado Luis Tuero Fernández, considera que la lista de facturas, por la que finalmente se solicita la celebración del juicio, evidencia que no hubo gastos de lujo, pero sí admite que hubo algún error puntual en los recibos. Recuerda, a su vez, que la suma total está lejos de superar lo que el Congreso de los Diputados considera como gastos de representación.