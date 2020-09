Gabilondo no ve mal posibles confinamientos selectivos aunque pide a la Comunidad de Madrid "más información"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este miércoles que, a priori, no ve mal que haya posibles confinamientos selectivos en la Comunidad de Madrid aunque ha pedido al Gobierno regional que dé más información al respecto.

"Es una decisión que va a afectar a la vida diaria. Entiendo que la situación es complicada y, de entrada, no me extraña no me parece mal que se hagan estos confinamientos, pero necesitamos más información, si va a alcanzar a barrios... distritos...", ha trasladado Gabilondo en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

No obstante, el portavoz socialista ha afeado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que durante el Debate del Estado de la Región celebrados el lunes y martes no comentara a la oposición esta posibilidad, algo que les hubiera permitido "debatir y aportar".

A su parecer, la situación en Madrid es "inquietante" y es necesario "tomar medidas". "No criticamos que se adopten, sino que no se nos tenga en cuenta para colaborar", ha insistido.

Por último, el líder de la oposición espera que estas medidas restrictivas no provoquen el problema de que la gente empiece a moverse a otros barrios y "aumenten los contagios" por otras zonas.