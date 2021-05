El Gobierno celebra que se constituya Gobierno en Catalunya para normalizar la legislatura y retomar el diálogo

El Gobierno aplaude que ERC y Junts hayan alcanzado un preacuerdo que impida una repetición electoral en Catalunya. Aunque los socialistas insisten en que habrían preferido una opción de izquierdas liderada por Salvador Illa, era una jugada que asumían imposible. Por eso ven con buenos ojos que al menos haya un nuevo Govern en Catalunya que permita abandonar el letargo electoral para poner en marcha la recuperación en la comunidad y también para afianzar la relación con ERC, que podía complicarse ante unos nuevos comicios. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que es "lógico, normal y legítimo" que los republicanos catalanes mantengan su "autonomía" en el Congreso, pese al acuerdo con Junts.

Interior y Educación para ERC y la vicepresidencia económica y Salud para Junts: así queda el reparto de carteras en el nuevo Govern

El adelantamiento, además, de ERC le sitúa en una posición de fuerza respecto a la otra formación independentista, que es reticente a la vía del diálogo iniciada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la investidura de enero de 2020. La mesa solo se reunió en una ocasión y la siguiente cita, prevista para celebrarse en Catalunya, se retrasó por la irrupción de la pandemia. Posteriormente, el entonces president Quim Torra impidió un nuevo encuentro. En el Gobierno sostienen que esa vía en la que planteará al "agenda para el reencuentro" debe reactivarse en cuanto haya Govern.

Así lo ha expresado Ábalos en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente del PSOE, pero también la portavoz de la coalición, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER: “Creemos que es necesario el diálogo con Catalunya y ojalá este Gobierno no se dedique a la confrontación. Creemos que hay que recuperar la mesa de diálogo”.

"Catalunya necesita cuanto antes un gobierno estable capaz de trabajar para el conjunto de la sociedad catalana y dispuesto a reemprender la senda del diálogo", ha dicho el ministro de Política Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta. "Nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes", ha expresado el responsable de la relación del Estado con las comunidades autónomas, que ha asegurado que cuando Pere Aragonès sea investido como tendrá que "ponerse de acuerdo" con Pedro Sánchez en una fecha para la reactivación de las conversaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado el acuerdo alcanzado. "Era hora de que se llegara un acuerdo, Catalunya no se puede permitir el lujo de estar durante dos meses en esa situación", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero. No obstante, Robles ha enfatizado que las fuerzas independentistas deben ahora "pensar en todos los catalanes, en los que han votado independentismo y no".

Tanto Montero como Ábalos han dejado claro que habrían preferido una opción de izquierdas lideradas por Salvador Illa. De hecho, el ministro de Transportes ha lamentado incluso que no pudiera presentarse a la investidura tras ganar las elecciones del 14F. Illa, por su parte, ha asegurado que volverá a manifestar su intención de presentarse a la investidura en la nueva ronda de consultas que pondrá en marcha la presidenta del Parlament, Laura Borràs y ha dicho que el acuerdo de ERC y Junts es "la repetición de un fracaso". "Lo que le conviene a Catalunya es reencontrarse consigo misma y con España y Europa, y esto no se puede hacer con un gobierno que tiene como objetivo un planteamiento tan divisivo", ha manifestado el líder del PSC, al constatar que un futuro Ejecutivo de ERC y Junts seguirá con el objetivo prioritario de la independencia, informa Pau Rodríguez.

En el Gobierno asumían la semana pasada que se podrían repetir las elecciones en Catalunya ante las desavenencias entre ERC y JxCat. A pesar de que consideraban que el PSC podría mejorar sus resultados, en las filas socialistas consideran que es muy difícil darle la vuelta en este momento a la mayoría independentistas. No obstante, desde el PSOE creen que la política de desinflamación sí irá surtiendo efecto en el largo plazo, aunque no se llegue a resolver el fondo del conflicto político.