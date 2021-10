El Gobierno exige a Casado que abandone el "catastrofismo" y que hable bien de España "por patriotismo"

El Gobierno quiere que Pablo Casado cambie su actitud de oposición para que no perjudique los intereses económicos de España fundamentalmente en el exterior después que el líder del PP asegurara en una entrevista en El Mundo este fin de semana de que España está cerca de la quiebra y de que va a necesitar un rescate. "Estaría bien que dejase de una vez por todas los bloqueos, los catastrofismos infundados y se aviniera a estar del lado de la inmensa mayoría de españoles que quieren que a España le vaya bien", le ha reprochado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Mañana es un día muy bonito, es la fiesta nacional [ha dicho Rodríguez en referencia a las celebraciones del 12 de Octubre] y tal vez un buen motivo para todos reflexionar sobre cómo hacer patriotismo o cómo poner en valor a nuestro país. Una buena manera de hacer patriotismo es hablar bien de España hacerlo dentro y fuera", ha dicho Rodríguez. En Moncloa no perdonan al jefe de la oposición que su partido cuestionara en un informe ante la Comisión Europea el estado de derecho en España en el marco de la negociación de los fondos europeos.

"Quizás es un buen día para que Casado reflexione sobre la necesidad de volver a tener una oposición de Estado en nuestro país", ha defendido la portavoz del Gobierno, que ha lamentado no haber tenido al PP al lado durante la gestión de la crisis de la pandemia: "Estaría bien que se sitúe en el acuerdo, el diálogo, en sumar a favor de España. No le pido que este a favor del Gobierno, pero sí a favor de España en vez de dedicarse a restar, aunque con eso consiga o pretenda restar en la credibilidad de nuestro país".

"Afortunadamente fuera del entorno de su partido tiene poca credibilidad, pero no es bueno que se dedique a atacar los intereses generales de España hablando mal de nuestro país", ha sentenciado Rodríguez, que insistido en que la fiesta nacional es "es un buen día para hacer patria y hablar bien de nosotros mismos".

Rodríguez también se ha defendido del ataque que esta vez ha lanzado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ante la apuesta de Pedro Sánchez de descentralizar algunas instituciones del Estado llevándolas fuera de la capital. La intención del Ejecutivo es que las instituciones u organismos de nueva creación se instauren fuera de la Comunidad de Madrid.

Pero Ayuso se ha lanzado contra el presidente por esa intención que reclaman también gobiernos autonómicos o ayuntamientos de distinto signo como una forma de repartir la riqueza más allá de la capital. "Destrozar Madrid es destrozar España", ha afirmado Ayuso.

"Creo que el presidente del Gobierno y los socialistas no entienden que todos los países tienen una capital, que la capital de España se llama Madrid y que lo es desde hace cinco siglos. En Madrid viven españoles de todos los rincones. Madrid es una capital muy querida por todos los españoles", ha dicho para añadir a continuación que "la izquierda da por pérdida Madrid y por lo tanto lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios", informa Fátima Caballero. Para ello, ha dicho Ayuso, crea "de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid" y busca que otros españoles "odien Madrid", que odien "su propio país". "Nos tendrá enfrente, desde luego, para dar esta batalla que no beneficia a nadie, no soluciona nada y solo afecta a la vida diaria de los ciudadanos", ha concluido Ayuso.

La portavoz de la coalición ha asegurado que las declaraciones de la presidenta regional "parecen un tanto forzadas": "Parece que cada día necesitara buscar una excusa para confrontar con el Gobierno de España o con Sánchez". "Calma, tranquilidad, no pasa nada", ha señalado Rodríguez, que ha asegurado que "se trata de compartir Estado" y eso "no significa sustraer la capitalidad de España": "Se trata de hacer más grande a España".

Rodríguez ha advertido de que se trata de hacer "lo contrario" al "desmantelamiento del Estado de las autonomías" que, en su opinión, es lo que Ayuso "no se atreve a decir, pero sí dicen sus socios de Gobierno" en referencia a Vox. Rodríguez ha asegurado que la descentralización de las autonomías es "un modelo de éxito en la prestación de servicios". "No hay motivo para la preocupación sino todo lo contrario, se trata de compartir país y Estado", ha rematado la socialista.