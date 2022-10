El Gobierno rechaza las excusas del PP para romper la negociación del Poder Judicial y dice que Feijóo no tiene autonomía

El Gobierno asegura que no se comprometieron a no tocar la sedición, como apuntó el PP para justificar su rotura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial este jueves. “Es lo contrario, llevamos meses diciendo lo mismo y no ha habido ninguna novedad”, ha dicho el ministro de la Presidencia y negociador por parte del PSOE, Félix Bolaños, en una entrevista en el Hoy por Hoy de la Cadena SER. “Esta ha sido una excusa. El acuerdo estaba hecho, ha habido una derecha muy reaccionaria que no quiere cumplir la constitución, ni que se llegue a un acuerdo, ni se demuestre la legitimidad de este Gobierno”, ha añadido.

Bolaños ha asegurado así que este jueves, con este último movimiento, “Feijóo perdió su crédito como líder de una derecha constitucionalista”. El ministro de la Presidencia ha subrayado que además, en declaraciones públicas el PP había estado diciendo “que se desvinculaban ambas cosas”. “Una cosa es renovar el Consejo y superar esta situación calamitosa –que es cumplir la Constitución– y luego hay cuestiones en las que podemos no estar de acuerdo”, ha indicado. “Decían que se desvinculaban, pero al final ha sido esa la excusa”.

Preguntado sobre por qué no se había firmado ya el pacto, antes de este jueves, Bolaños ha indicado que había fecha: “Teníamos reservados hoy y el martes pasado”, ha dicho, “es verdad que nos estaban dando largas y era porque no estaban aguantando la presión”, ha expresado. Sobre por qué no lo firmaron el martes, el ministro de la Presidencia ha indicado que “siempre había alguna cuestión”. “Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el PP nos da una vez más otra excusa y van más de 20”.

Bolaños ha afirmado que la ruptura de este jueves se produjo de una manera “extraña” porque, una hora antes de que se lanzase ese comunicado, ha dicho, “ambos estuvieron hablando por teléfono y quedaron en verse el miércoles”. “Da vergüenza repetir las excusas que ha puesto el PP, con lo fácil que es cumplir la Constitución”.

“Ayer empezó el declive de Feijóo, todo el mundo ve a las claras que no tiene fuerza para liderar”, ha insistido el ministro de la Presidencia. Félix Bolaños ha asegurado que “es una mala noticia para la democracia” esta ruptura, porque [la democracia] “se basa en que los partidos defiendan sus intereses y no los de terceros y el señor Feijóo se ha plegado a esa derecha –que está dentro y fuera de su partido, ha matizado– que no ha querido que se cierre el pacto”.

Así, Bolaños ha lamentado que “es difícil que se pueda recuperar la confianza”, pero ha vuelto a repetir que “siempre tenderán la mano al PP”. “Nos jugamos mucho, la situación de la Justicia es insostenible, es calamitosa y lo único que requiere es que el PP cumpla la Constitución y no se pliegue a los intereses y presiones de la derecha más extrema y reaccionaria que no cree en la legitimidad de este Gobierno”.

Preguntado sobre si tiene arreglo la situación actual, el negociador socialista ha indicado que “no hay alternativa al no acuerdo” porque “no puede seguir así el Poder Judicial”. Así, ha recordado que hace casi diez años, la última vez que se renovó, el PSOE estaba en la oposición. “Todos los viernes en Consejo de Ministros, el PP hacía recortes sociales y el PSOE supo diferenciar lo que era cumplir la Constitución y las discrepancias con un Gobierno del que éramos oposición. Y por eso llegaos a un acuerdo”, ha zanjado.

Bolaños ha terminado asegurando que “siempre” estarán dispuestos a solucionar la crisis del Poder Judicial, “provocada por el PP y la debilidad de Feijóo”. “No hay otra opción. El señor Feijóo perdió ayer todo su crédito porque se puso de manifiesto que no era él y dejaba de ser un interlocutor válido”. Por último, sobre si se plantean cambiar la ley para renovar el Consejo, ha respondido que tienen que “pensar si hay alguna opción, pero la primera es que el PP cumpla la Constitución y que Feijóo no se pliegue a las presiones de nadie”.