El Gobierno se reunirá esta semana con las CCAA para abordar la reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes

PP y Vox ven al Ministerio de Política Territorial como una "cartera disfrazada de dirección general"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha adelantado que se reunirá este viernes con todas las comunidades autónomas en el Comité preparatorio, de impulso y seguimiento a la Conferencia de Presidentes, con el objetivo de avanzar en algunos aspectos como la reforma del Reglamento de este órgano de trabajo multilateral entre el Ejecutivo central y los mandatarios autonómicos.

Así lo ha avanzado Isabel Rodríguez en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, reivindicando este foro multilateral como la "clave de bóveda" del sistema de cogobernanza después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara este sábado que la próxima Conferencia de Presidentes se celebraría finalmente a principios del año 2022 en la isla de La Palma.

En este contexto, la ministra de Política Territorial ha defendido también ante el hemiciclo del Congreso la creación de un Secretariado Permanente de la Conferencia de Presidentes para garantizar la continuidad a los trabajos de este órgano.

La propia Isabel Rodríguez adelantó hace unos días que el Gobierno estaba trabajando en la reforma del Reglamento de la Conferencia, después de que varios presidentes se quejaran de que en el último foro celebrado en Salamanca no se hizo caso a este Reglamento.

CIFRA INÉDITA PARA LAS CCAA

Con todo, Isabel Rodríguez ha reivindicado las partidas presupuestarias de su Ministerio destacando que las comunidades autónomas contarán con una "cifra inédita" en estas cuentas públicas para el año 2022, gracias a la inclusión en estos presupuestos de las ayudas europeas.

Precisamente, sobre este diálogo con las autonomías, Rodríguez ha puesto en valor la reducción de hasta un 74% en esta legislatura de la conflictividad con las comunidades a través de las diferentes conferencias bilaterales.

Asimismo, ha defendido el dinero que recibirán los ayuntamientos a través de las entregas a cuenta, "las mayores de toda la historia" y ha reafirmado la idea del Gobierno de presentar antes de que finalice el 2021 la reforma de ley de bases de régimen local.

En esta línea, Isabel Rodríguez también ha puesto en valor la inversión en materia de digitalización destinado a las entidades locales y ha reivindicado la colaboración del Ejecutivo central con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por último, la también ministra portavoz ha aplaudido los últimos acuerdos alcanzados con formaciones como ERC y Bildu para dar "viabilidad" a la tramitación parlamentaria a las cuentas públicas para el año 2022.

PP Y VOX CARGAN CONTRA EL MINISTERIO

Desde el PP, el diputado Vicente Betoret ha criticado el presupuesto destinado a Política Territorial porque, a su juicio, no es más que "una enorme campaña de publicidad" que va a ser "carísima" para los españoles, que generará "falsas" esperanzas y provocará "frustraciones" y que, por tanto, no sólo no va a resolver los problemas de los españoles sino que generará problemas futuros.

Según ha dicho, se trata de una cartera "comodín" que se ha ido "vaciando" de propuestas y presupuestos hasta convertirlo "en una dirección general disfrazada de Ministerio" que no hace "nada" que importe a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Y es que, para Betoret, este Ministerio se ha convertido en un departamento que sólo se dedica a hacer "propaganda" de que le importan las comunidades y los ayuntamientos --"cosa que es falsa", ha dicho--, y a atender los "caprichos" del presidente Pedro Sánchez. Por eso, ha pedido que las competencia de Política Territorial pasen a Hacienda para así ahorrarse este Ministerio.

En la misma linea se ha manifestado el representante de Vox Emilio Jesús del Valle que ve a Isabel Rodríguez como "directora general con rango de ministra", criticando que su Ministerio ha acabado "descafeinado", más cuando, según ha dicho, las competencias de Función Pública pasaron al Ministerio de Hacienda con la remodelación del Gobierno en julio.

Asimismo, el dirigente de Vox ha arremetido contra los altos cargos de las delegaciones del Gobierno, que son dependientes del Ministerio de Política Territorial, centrándose en concreto en los "21 asesores de la delegación de Andalucía", animando a Isabel Rodríguez a dar explicaciones sobre sus funciones y a limitar el número de altos cargos vía real decreto.

Frente a estos, la diputada socialista Josefa Andrés ha arremetido contra PP y Vox por sus críticas al Ministerio, asegurando que su problema es "que harían desaparecer la territorialidad y todo lo relacionado con el autogobierno".

En nombre de Unidas Podemos, Pedro Honrubia ha puesto en valor el trabajo que lleva delante el Ministerio que capitanea Isabel Rodríguez para potenciar las políticas públicas territoriales y para promover la cogobernanza entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero también para mediar para evitar los conflictos de competencias. "Ustedes --ha dicho dirigiéndose a la bancada del PP-- son más del conflicto y el enfrentamiento y de usar la Comunidad de Madrid como arma contra el Gobierno".

Y ha aprovechado para atacar al PP a propósito de la huelga indefinida de los trabajadores del metal en Cádiz que, según ha denunciado, es consecuencia de la reforma laboral que los 'populares' impulsaron y por la que, ha dicho, deberían "pedir perdón".

En el PDeCAT, su portavoz, Ferrán Bel, ha intervenido sólo para confirmar su voto favorable a los Presupuestos después de que el Gobierno haya mostrado "sensibilidad" con la realidad de Cataluña al aceptar que las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios en esa comunidad puedan acceder también a los fondos europoeos.

Por su parte, el diputado del Partido Regionalista Cántabro (PRC), José María Mazón, cuyo partido también respaldará las nuevas cuentas, se ha quejado de que el Ministerio de Política Territorial sea "el más atrasado" en la ejecución de los Preuspuestos de 2021 y ha animado a su titular a convocar la conferencia sectorial para los Fondos Europeos para que las comunidades sepan "cuanto antes" los objetivos de las partidas que se le asignen.