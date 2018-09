La reina anima a las guardias civiles a mejorar su situación en la Benemérita

La reina ha animado hoy a las guardias civiles a seguir mejorando su situación en la Benemérita, después de transcurridos 30 años desde su incorporación a la institución, en ámbitos como la conciliación laboral o el acceso a todas las especialidades.

Doña Letizia ha visitado la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del ingreso de la mujer en el cuerpo armado junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.

En la actualidad, de los algo más de 75.000 miembros que integran la Benemérita, hay 5.526 mujeres, lo que supone alrededor del 7,25 por ciento.

Entre ellas, 1.257 son oficiales, de las que dos ya son tenientes coroneles, que han participado en la reunión que la reina ha mantenido al comienzo de su visita con los ministros, el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.

Tras la sesión informativa celebrada a puerta cerrada durante más de una hora, doña Letizia ha salido al patio del complejo para hacerse una foto de grupo con un centenar de guardias de diferentes especialidades, en su mayoría uniformadas y con tricornio.

Con ellas ha estado charlando a continuación unos minutos para conocer con cierto detalle su situación laboral. "Contadme lo que queráis", las ha animado la reina, una vez que se han arremolinado en torno a ella.

Algunas oficiales le han expuesto las dificultades que encuentran para combinar las tareas de responsabilidad con la vida familiar, lo que en ocasiones las obligan a renunciar a mejores puestos, según han relatado a los periodistas varias de las agentes.

Le han dicho además que hay tres especialidades en la Guardia Civil en la que nunca ha habido una mujer -Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Grupo de Acción Rápida (GAR) y en la Unidad Especial de Intervención (UEI)-, lo que han achacado, principalmente, a que las pruebas físicas de acceso son muy exigentes.

La reina ha comentado que "sería bonito" que hubiera mujeres en estas secciones y, de paso, que también hubiera más presencia femenina en el servicio de seguridad de la casa real.

Una de las agentes ha regalado a doña Letizia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sendas pulseras con la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

La reina y el resto de autoridades han recorrido posteriormente la exposición sobre la historia de la mujer en la Guardia Civil, que arrancó con el ingreso en septiembre de 1988 de las primeras 202 alumnas en la Academia de Baeza (Jaén), de las que 197 obtuvieron despacho.

En la reunión de trabajo, Robles ha asegurado que aún queda tarea pendiente para lograr la plena igualdad tanto en la Guardia Civil como en el Ejército, donde hay unas 15.000 mujeres.

"Queda mucho por hacer. Treinta años no son nada. No me quedaré satisfecha y tranquila hasta que vea a mujeres en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil que sean generales o tenientes generales", ha deseado la ministra de Defensa en las intervenciones, distribuidas a la prensa a la conclusión del encuentro.

Robles ha señalado que conoce por experiencia propia -"y su majestad también lo sabe", ha añadido- "lo difícil que es muchas veces para las mujeres romper techos de cristal", pero ha subrayado que el compromiso del Gobierno es acabar con estas trabas.

"Con las mujeres no van a poder", ha aseverado la titular de Defensa.

Azón ha considerado acuciante aumentar el porcentaje de mujeres en la Benemérita y avanzar en aspectos como la promoción a puestos de responsabilidad, la conciliación y el lenguaje inclusivo.

Ante las oficiales que han estado en la reunión, pioneras en sus especialidades, el director general de la Guardia Civil ha valorado que con su labor "hayan sabido ganarse el respeto y la admiración" de los mandos y de quienes han dirigido.

Botella ha felicitado igualmente al personal femenino de la Benemérita por "vencer estereotipos con hechos" y ha coincidido en que "no se puede caer en la complacencia" al ser todavía bajo el índice de mujeres en el cuerpo.

La secretaria de Estado de Seguridad ha tenido un recuerdo para la guardia Irene Fernández Pereda, asesinada por ETA en 2000.