José de Francisco, “la enciclopedia” del Congreso que fue ujier y llegó a jefe de Gabinete de Batet

"Llamad a José, que se lo sabe" ha sido durante décadas una frase que han repetido en el PSOE cada vez que a sus dirigentes, diputados o asesores les surgía alguna duda acerca de la jurisdicción parlamentaria, para conocer los límites legales a la hora de preparar leyes e iniciativas, o en busca de precedentes que pudieran ayudarles en su desempeño político. José era José Luis de Francisco Herrero (Madrid, 1963 - Ibidem, 2022), que hasta este viernes, día de su muerte, ejercía como jefe de Gabinete de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Era el más veterano de los asesores parlamentarios de los socialistas, al que políticos y periodistas denominaban con cariño 'Google de Francisco', por su capacidad de encontrar cualquier cosa y su disposición a ayudar a todo el que se lo pidiese, independientemente del cargo o de la adscripción política. Todos quienes han trabajado con él en los últimos lustros coinciden en señalar que era un "apasionado" del parlamentarismo.

Su vinculación con el Congreso se remonta décadas atrás, cuando logró plaza como ujier de la Cámara Baja, en 1985. Licenciado en Derecho, después construyó toda una carrera que le llevó a convertirse en una "institución" en el Parlamento, según le define Óscar López, actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un "referente", a juicio de innumerables periodistas que le preguntaban dudas sobre el reglamento parlamentario, o una "enciclopedia", explican fuentes socialistas, que conocía a la perfección el funcionamiento democrático.

"Consternado tras conocer el fallecimiento de José de Francisco. Nos deja un magnífico servidor público y un gran compañero. Dedicó parte de su vida a la actividad parlamentaria y trabajó, de manera incansable, para fortalecer nuestra democracia. Mi sentido abrazo a su familia" escribió el propio Sánchez este viernes, en un mensaje en Twitter. "Siento una pena infinita por tener que decir adiós a uno de mis más estrechos colaboradores, José de Francisco. Amigo entrañable, brillante, inteligente, gran conocedor del parlamentarismo y una de las personas más queridas y respetadas en el Congreso", apuntó, por su parte, su última jefa, Meritxell Batet.

Socialistas como el presidente del Senado, Ander Gil; los ministros de Justicia, Cultura y Educación, Pilar Llop, Miquel Iceta y Pilar Alegría, respectivamente; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el líder del PSC, Salvador Illa; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la exportavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra; exministros como Carmen Calvo o exdiputados como Eduardo Madina, son solo algunos del largo listado de dirigentes de la familia del PSOE que han hecho público su pesar por el fallecimiento de De Francisco.

Reconocido por dirigentes de otros partidos

La "simpatía", "humildad" y "capacidad de trabajo" destacada por quienes trabajaron con él también ha sido reconocida por dirigentes de otros partidos como la expresidenta del Congreso y actual vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor; la portavoz del PP en el Parlamento, Cuca Gamarra; el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Gobierno de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón, o el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. La tristeza por la pérdida de De Francisco ha sido compartida por un sinfín de periodistas, habituales en la cobertura de la información parlamentaria o del PSOE.

"Me llama mucho la atención su trayectoria, cómo llegó al Congreso como auxiliar y cómo se formó después, llegando a jugar un papel fundamental en el Grupo Socialista", destaca en conversación con elDiario.es Héctor Gómez, el actual portavoz del PSOE en el Congreso.

Diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad Pontificia de Comillas, De Francisco comenzó su trayectoria como asesor ejerciendo de letrado en los gabinetes de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto del Congreso, entre 1993 y 2000. Después se incorporó al PSOE como asesor en el Gabinete Jurídico del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales y, entre 2001 y 2003, fue además profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante en el Curso de Técnicas de Redacción Legislativa.

Director General de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia en la época de José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2004 y 2009), posteriormente fue designado por Moncloa como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Cuando el PSOE pasó a la oposición, tras las elecciones de 2011, fue nombrado director del Gabinete Jurídico del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales. Y desde julio de 2019 fue el director del Gabinete de Batet.

Héctor Gómez: "Era una persona brillante"

Héctor Gómez insiste en destacar la "solvencia y el conocimiento de la Cámara" que tenía De Francisco. "Era una persona brillante, exacta en cuestiones de reglamento y un ser humano excepcional y humilde en el trato personal, que estuvo trabajando hasta el último momento", añade el portavoz del PSOE en la Cámara Baja.

Su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, añade la siguiente reflexión: "Quienes conocimos a José de Francisco compartimos hoy un vacío inmenso y mucha tristeza. José ha sido un estupendo compañero. Siempre tenía la respuesta a cualquier pregunta, era la memoria del Congreso. Un compañero muy querido y admirado por todos los socialistas, con un sentido de la justicia ejemplar y, por encima de todo, mucha generosidad. Hoy la frase más repetida entre todos nosotros, sus compañeros y amigos, es que se nos ha ido una persona bondadosa en toda la extensión de la palabra. Ya le echamos de menos".

"Fue una persona clave en el engranaje del parlamentarismo. Era el compañero al que siempre se recurría para consultarle sobre cuestiones jurídicas y políticas. Era imprescindible, se lo sabía todo", apunta en declaraciones a este diario el periodista Rodolfo Irago, que fue director de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista entre 2014 y 2017, una de las etapas más convulsas para el PSOE a nivel interno. "José ejercía de pegamento del grupo y siempre mantuvo la sintonía con todos los sectores", destaca.

De Francisco fue durante años, junto con el veterano José Enrique Serrano o el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido, una de las principales figuras dentro del PSOE a las que portavoces, ejecutivas y presidentes consultaban acerca de proposiciones legislativas y le pedían asesoramiento. Escribió discursos y de su puño y letra se redactaron leyes hoy en vigor, aunque por su "humildad", apuntan quienes le conocen, nunca quiso que se conociera su autoría.

La familia socialista se confesaba este viernes "consternada" ante el "golpe duro" que ha supuesto para ella la pérdida de De Francisco. "Era un tipo que cualquier persona de cualquier partido reconoce que fue riguroso y honrado", apunta, por su parte, la periodista Imma Aguilar, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que hasta julio ejerció como directora del Gabinete del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque y que a lo largo de su trayectoria profesional ha sido directora de comunicación y coordinadora de grupos parlamentarios.

Una hija fan de Pedro Duque

"Él me transmitió el amor y el respeto por el Parlamento. Era un oráculo sobre los intríngulis de la vida parlamentaria, con una historia preciosa por cómo llegó al Congreso y cómo fue formándose", añade Aguilar. Como anécdota personal, ella cuenta cómo el único favor que le pidió De Francisco fue que consiguiera que el ministro Duque le firmara una foto a una de sus dos hijas, con interés en la aeronáutica. "Me lo recordaba cada vez que me veía y finalmente le entregamos a su hija la foto firmada en el Congreso", recuerda, muy apenada.

José de Francisco murió a primera hora del viernes en Madrid, con 58 años, enfermo de cáncer. Deja una esposa y dos hijas.