Margarita Robles rechaza "legislar en caliente" para hacer frente a los rebrotes ante las distintas interpretaciones judiciales

Nuevo tira y afloja entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP sobre las medidas para encarar los rebrotes de la COVID-19 en España. La resolución judicial que anuló la orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar o el cierre del ocio nocturno ha llevado a los conservadores a reclamar cambios legislativos de procedimiento para evitar que ese tipo de medidas requieran autorización de la Justicia. Pero el Gobierno central no prevé modificar las leyes vigentes en este momento y asegura que son "suficientes" para hacer frente a los rebrotes.

"No es lógico que un poder ejecutivo pueda dictar medidas que limitan derechos sin control judicial. Son siempre una garantía y no hay nada peor que querer legislar en caliente", ha expresado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en la Cadena SER. Robles, que es juez, ha asegurado que las normas vigentes sobre salud pública y sanidad "son suficientes" para implementar las medidas necesarias para hacer frente al coronavirus. No obstante, Robles ha abierto la puerta a que se modifiquen en el futuro "fruto de la experiencia" y para que la legislación avance de acuerdo a la "realidad social". Lo que ha descartado es que se cambien en este momento por una resolución concreta.

El debate ha resurgido después de que un juez anulara la orden de la Comunidad de Madrid en la que recogía las nuevas medidas para luchar contra la expansión de la COVID-19, entre ellas la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno. No obstante, el juez no cuestiona las medidas sino que recuerda que tienen que publicarse en el boletín oficial correspondiente. "Los instrumentos jurídicos que emanen de las comunidades y ciudades autónomas en cumplimiento de la declaración son vinculantes para los ciudadanos y por tanto es preciso que se publiquen oficialmente", recordaba Moncloa en un comunicado el pasado viernes.

"Se ha querido hacer política para desgastar al Gobierno"

"Me sorprenden los vaivenes que da el PP porque cuando se declaró el estado de alarma se decía que con las leyes que teníamos en ese momento era más que suficiente -ha dicho sobre la posición que mantuvo Pablo Casado en los últimos debates del estado de alarma-. Ahora como resulta que ha habido una resolución de un juez que no se comparte resulta que esas leyes que eran tan buenas hay que modificarlas". Robles ha recordado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 el que cambió la legislación de lo contencioso-administrativo para que tenga que haber control y ratificación judicial para las medidas sanitarias que conlleven restricciones. "Se ha querido hacer política para desgastar al Gobierno", ha recriminado.

La ministra de Defensa sostiene que el marco legal es, por tanto, suficiente en este momento y reprocha al PP que acuse de inacción al Gobierno. "No puede ser que cuando había estado de alarma al Gobierno se le echaba en cara que se les sustraían las competencias y ahor (...) se dice que el Gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer", ha asegurado Robles, que ha recordado que las competencias en materia de sanidad corresponden a las comunidades autónomas. No obstante, Pedro Sánchez se comprometió a reformar la legislación -en concreto las normas relativas a la salud pública y la sanidad- para hacer frente a los rebrotes sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Esa modificación legislativa se ha aparcado.

A pesar del aumento del número de contagios, Robles ha asegurado que la situación es diferente a la que había en marzo, cuando se decretó el estado de alarma y ha defendido que las competencias están en manos de las comunidades autónomas y que existe "cogobernanza" con el Gobierno de España, en especial con el Ministerio de Sanidad.