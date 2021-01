Marín: "Andalucía le llevan robando desde marzo y, cada vez que Sánchez e Iglesias reparten, los andaluces pierden"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado que "a Andalucía le llevan robando desde que el mes de marzo que empezó el Covid desgraciadamente". "Cada vez que Sánchez e Iglesias reparten, Andalucía pierde, y pierde de forma consciente y con la complicidad de alguien que debería de pelear por esta tierra, como es María Jesús Montero".

"Yo he estado con ella en el Parlamento andaluz y la he escuchado defender muchas veces esa necesidad de igualdad entre todos los españoles y de un reparto equitativo de los recursos", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

Marín ha indicado que Andalucía tiene ahora la posibilidad de recibir fondos europeos, "porque así lo ha distribuido Europa en base a tres criterios, pero ahora la ministra Montero se inventa otras reglas, como es la caída durante el año 19 de las tres reglas marcadas por Europa para beneficiar a los de siempre, y Andalucía sale perjudicada".

"Igual que a España y a Italia le ha correspondido más dinero, con esa tasa a Andalucía le corresponderían 3.200 millones de los 10.000 repartidos la semana pasada, pero nos quieren contentar diciendo que son 1.800 y que somos los que más recibimos", ha criticado el vicepresidente de la Junta, que ha añadido que no distribuyen los fondos en función del paro, población o renta per cápita "porque no le interesa y tiene que contentar a Rufián y a Otegi".

Marín ha insistido en que "cada vez que Sánchez e Iglesias reparte, Andalucía pierde, como perdió los 537 millones del IVA, 222 millones de fondos para el empleo, acaba de perder 1.400 millones y lo peor es que de los fondos Next Generation va a perder más de 15.000 millones con los criterios de Sánchez e Iglesias".