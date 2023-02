Los mensajes entre el número dos de Interior y el jefe de la brigada política sobre el independentismo y Podemos: hay que hacer mucho ruido en los periódicos

Los mensajes de WhatsApp incorporados al sumario del caso Kitchen muestran cómo el número dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el jefe operativo de la Policía en ese momento, Eugenio Pino, llevaron a cabo una estrategia para atacar a Podemos y al independentismo catalán. El intercambio de whatsapps, publicados este martes por El País, tuvo lugar entre 2015 y 2019.

El diario de Villarejo revela que la brigada política del PP atacó a Podemos desde su irrupción

Las maniobras contra Podemos desde el Ministerio del Interior comenzaron en cuanto el partido cosechó su primer triunfo electoral en las elecciones europeas de 2014, tal y como revela el diario del comisario Villarejo. En enero de 2016, cuando Okdiario y El Confidencial publicaron el informe apócrifo PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) —sin recorrido judicial y cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo—, acababan de comenzar las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno. Cualquier información que conectara al partido entonces liderado por Pablo Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y el Gobierno de Rajoy.

Unas semanas después de la publicación del informe PISA, el secretario de Estado de Interior y el director adjunto de la Policía hablaron sobre nuevas informaciones de fuentes venezolanas contra Podemos, según publica El País.

- Eugenio Pino: Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o EL PAÍS por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando.

- Francisco Martínez: Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro…

- Eugenio Pino: Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón [en ese momento, número dos de Podemos]. Pero con la condición hablada esta mañana, que salga en uno de los dos periódicos…

- Francisco Martínez: Eso no será problema.

Dos días después, Pino le escribe: “Las pruebas realizadas en el lugar -Prisa, han dado resultado negativo”.

En junio de 2016, El País publicó que la Asamblea de Venezuela investigaba la presunta financiación ilegal del Gobierno de Hugo Chávez al partido de Pablo Iglesias a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Al respecto, ABC decía que “Errejón firmó el cobro de 401.800 euros de Venezuela para asesorías de CEPS en 2014″. No existió delito.

A continuación, Pino y Martínez mantuvieron la siguiente conversación:

- Eugenio Pino: Esto me manda Gago [inspector jefe, mano derecha de Pino]. “Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política revolucionaria) que no han sido declarados. Eso es lo delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas no por formar parte de un partido político sino por no tributar por lo que no han percibido”.

- Francisco Martínez: Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen... Porque acabarán metiendo la pata. Y el argumento de la tributación es bueno para Inda [director de OKDiario], etc…

En abril de 2016, el jefe en funciones de la UDEF, José Manuel García Catalán, y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino, fueron a Nueva York a entrevistarse con el también exministro venezolano Rafael Isea. En ese encuentro, cuya grabación se conocería años más tarde, Fuentes Gago asegura a Isea que viaja con “un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, dijo Fuentes Gago. Isea aceptó y el informe policial nunca llegó a un juez, pero fue publicado en 'Abc' a dos meses de las elecciones generales de junio de 2016. Años después, Isea afirmó que los policías le dijeron que su testimonio no se haría público (finalmente se le identificó con nombre y apellidos) y se comprometieron a sacar de Venezuela a su familia y ofrecerles una “nueva vida”, algo que nunca ocurrió.

“Empiezan a decir los periodistas que es chungo”

Entre los mensajes intercambiados también hay una referencia a las informaciones falsas sobre una supuesta cuenta bancaria abierta por Pablo Iglesias a la que habría transferido 272.000 dólares el Gobierno de Nicolás Maduro. La información fue publicada el 6 de mayo de 2016 por OKDiario con el titular 'El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014', y diferentes medios de comunicación, entre ellos La Sexta, publicaron después que la policía estaba investigando esa supuesta transferencia bancaria tras recibir información de la DEA.

Días después, Eugenio Pino escribía al número dos de Interior: “Copia del depósito es igual el cheque [sic]. Henry Ramos es el presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Están buscando el cheque”. Martínez respondió: “Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo. Ya lo tiene la fiscal general. Parece que abrirá diligencias. ¿Tú sigues convencido de que es bueno?”, preguntó, a lo que Pino respondió que “totalmente” y que no lo dudase.

“Hay que hacer mucho ruido”

Otra parte de los mensajes muestran las maniobras para atacar a los dirigentes políticos independentistas catalanes. elDiario.es desveló el 30 de noviembre de 2014 la trama creada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para rastrear información comprometedora de políticos independentistas, sin control judicial y con el objetivo de desgastar, con la colaboración de determinados medios, al movimiento secesionista.

El 27 de octubre de 2015 Pino y Martínez hablan a través de WhatsApp del registro ordenado por la Audiencia Nacional de 15 domicilios y empresas del clan Pujol. El número dos de Interior escribe al policía que “hay que estar encima de lo de hoy para hacer mucho ruido”. “Mucha ”puesta en escena“ de UIP, etc. Que Fiti te vaya avisando”, le dice. Pino contesta: “Casi hemos acabado todos los registros. Queda por concluir uno cuyo auto ha tenido que ser rectificado. El resultado, considerando las limitaciones que implicaban los autos judiciales, es razonablemente satisfactorio. Creo que tendremos nuevos datos que nos permitirán avanzar en la investigación”. La respuesta de Martínez: “¡Ojalá! Mañana la prensa catalana va a tope. El juez se va a cabrear. Que no nos pille por sorpresa”.

Según la información de El País, en marzo de 2016, Pino y Martínez hablan sobre la Fundación CatDem, de Convergència Democràtica de Catalunya, registrada por orden judicial seis meses antes. El jefe operativo de la Policía le cuenta que tienen información sobre cuentas de Convergència en Suiza “a nombre de Fòrum Barcelona y Catdem”. El cargo de Interior pregunta si hay papeles y Pino le responde que los tendrán.

Unas semanas después se produce la siguiente conversación:

- Eugenio Pino: Tengo la información de CATDEM FUNDACIÓN, pero ya no tienen cuenta en Suiza, la cancelaron en 2013, en plena investigación del 3%. El día de la cancelación tenían 625.612 euros. Me dicen que la información es absolutamente fiable, pero como me han visto reticente a aceptar estos datos sin más. Me proponen alguna comprobación que tendríamos que hacer en Suiza, como la otra vez.

- Francisco Martínez: ¿Te suena fiable?

- Eugenio Pino: Totalmente.

No hubo más información sobre la supuesta cuenta de Catdem.