Ortuzar: "entregaba los 6 votos del PNV al Gobierno de turno si garantizara un cumplimiento del autogobierno vasco"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "ahora mismo entregaba los seis votos del PNV al Gobierno de turno para siempre, me da igual, no jugaría con ellos, si eso garantizara que hay un cumplimiento cabal y leal del autogobierno vasco".

"Lo otro nos lleva a un mercantilismo y un mercadeo, --pasamos por ser los reyes de la negociación--, ¡maldita negociación! a mí no me gusta estar entrando por la puerta de atrás a la Moncloa o en un pasillo del Congreso de los Diputados a cambio de este voto te doy no sé qué", ha indicado.

En su opinión, eso no "no debiera ser así. Es, pero no debiera ser así", por lo que ha dicho que "aquí lo que hay que hacer es cambiar un poco el chip de la voluntad política".

Ortuzar ha hecho estas afirmaciones esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha debatido sobre 'El impacto de la globalización acelerada en las identidades nacionales', dentro de una jornada dedicada a 'Los nacionalismos en Europa', organizada en el Campus de Verano de la Fundación Canarias Siglo XXI.

En la mesa redonda han participado, además de Ortuzar, el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez; el profesor de Derecho Constitucional y ex portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Parlamento de Canarias, José Miguel Ruano; y la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Rosa Dávila.

En su intervención, el líder jeltzale ha apuntado que "con voluntad política, los instrumentos legales que tenemos en nuestra mano, en el caso vasco la Disposición final del Estatuto de Autonomía, ampararían cualquier cambio, pero necesitamos que en el otro lado haya voluntad política".

En este sentido, ha manifestado que hay compromiso por parte del PNV de "a mitad de camino, no alterar el rumbo". "Tenemos que hacer pactos que den estabilidad y que den fiabilidad para una generación, para lo que sea", ha indicado.

Dicho esto, ha advertido de que no se puede pensar que las leyes son inmutables y que la sociedad no va a cambiar. "La sociedad vasca de hoy no tiene nada que ver con la de 78. El punto crítico es la voluntad política y el reconocimiento de la otra parte", ha insistido.

"Nosotros somos defensores del pacto, primero un pacto entre vascos y vascas, porque la sociedad vasca es compleja. Es verdad que hay una sociedad mayoritariamente abertzale, que entiende que Euskadi es una nación, pero tenemos una parte nada desdeñable de la población que se siente tan vasca como española y que quiere seguir manteniendo unos vínculos", ha relatado.

En este punto, ha destacado que este sector de la población es "muy favorable al autogobierno". "Si tú les preguntas si quiere la independencia, esa gente te dice que no, pero si preguntas si quiere más autogobierno, el noventa y tantos por ciento de la gente te dice que sí, incluso votantes de los partidos constitucionalistas o estatalistas", ha explicado.

Por tanto, ha manifestado que debe haber un consenso entre vascos, pero sobre la base de más autogobierno, "porque eso está así ya, y luego, una vez conseguido ese consenso entre vascos, que sea muy plural, lo más plural posible", ya que "no solo puede ser abertzale".

"No sería bueno para el futuro del país que el nuevo estatus que propusiéramos a Madrid solo lo respaldáramos las fuerzas nacionalistas. Creo que tiene que tener incorporada también a las otras identidades plurales del país, y luego tenemos que ser capaces de pactar esto con Madrid, y ahí es donde ¿nos espera alguien al otro lado del teléfono? ¿con qué voluntad nos espera? esa es la clave: la voluntad política de cambiar la mentalidad para construir un paraguas que dé cobijo a una relación plural de cada parte con el todo", ha dicho.