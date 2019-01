Un portavoz de Tabarnia, en la Convención del PP: "Me piden que os diga que os afiliéis a Vox"

Un portavoz de la plataforma Tabarnia, Jaume Vives, ha afirmado ante la Convención Nacional del PP que "mucha gente" está enfadada con esta formación, avisando de que el "daño hecho" no se va a arreglar en un año. "Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, elijáis buenos compañeros de viaje", ha sugerido.

Vives ha lanzado este mensaje ante la mirada del presidente del PP, Pablo Casado, y de buena parte de la dirección de este partido que asiste a la Convención Nacional, durante un debate dirigido por Dolors Montserrat, portavoz 'popular' en el Congreso.

El portavoz de Tabarnia ha agradecido la invitación al tomar la palabra, pero ha dejado claro que iba a decir cosas que no iban a gustar porque, ha asegurado, traía el enfado de muchas personas que se han puesto en contacto con él para ayudarle a preparar esta intervención. De hecho, ha destacado que hay dos colectivos a los que el PP "ha despreciado": los catalanes no independentistas y los católicos, a los que "se les ha dado una patada muy gorda durante muchísimos años".

Así, ha destacado que en Catalunya los no independentistas se han sentido "profundamente abandonados" en los últimos años, destacando que la aplicación del artículo 155 de la Constitución llegó "tarde y mal". "No ha arreglado los dos problemas que tenemos: la educación y los medios de comunicación", ha añadido.

Vives ha añadido que el enfado de la gente se debe también al incumplimiento de lo prometido por el Gobierno de Rajoy, asegurando que se ha "jugueteado" con el independentismo, tanto el catalán como con el de otras regiones.

Tras estas críticas, ha avisado de que al PP se le "ha pasado ya" su oportunidad y es cuando ha dicho que tenía que trasladar una sugerencia de parte de esas personas: "Que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis elijáis buenos compañeros de viaje. El daño hecho se no se va a solucionar en un año".