El PP remonta y ensancha su ventaja frente a PSOE y Vox en la recta final de la campaña andaluza

El PP ha logrado revertir el ligero descenso que había experimentado en los últimos días, que Vox había aprovechado para repuntar discretamente, y ahora ensancha su distancia frente al PSOE y a la extrema derecha en la recta final de la campaña. Los populares se acercan al 37% en el último día en el que está permitido publicar encuestas.

El promedio de los sondeos, elaborado por elDiario.es a partir de las encuestas publicadas por diferentes empresas demoscópicas (ver metodología), señala que Juan Manuel Moreno Bonilla se impondrá en las elecciones el próximo domingo con una mejora sustancial de los resultados de 2018.

Según ese promedio, siempre basado en encuestas y a la espera del impacto del último debate y la última semana de campaña en la que será clave movilizar los indecisos, el PP rondaría el 36,7% de los votos, lo que supone una subida de casi 16 puntos respecto a las elecciones de diciembre de 2018, cuando el PP quedó en segundo lugar con el 20,8% de los votos. El PP había cedido algo de ventaja en los últimos días, y llegó a situarse al borde de bajar del 35% de los votos. Sin embargo, el promedio de los últimos sondeos indican que se ha recuperado, y algunos como el de GAD3 para ABC le colocan por encima del 40%.

Esa recuperación permite a Moreno Bonilla aumentar su ventaja frente a su competidor inmediato, el PSOE. Los socialistas han vivido durante las últimas semanas algunos vaivenes, y ahora su trayectoria es claramente descendente.

Según el promedio de encuestas, Juan Espadas logrará el domingo el 24,8% de los votos. Durante unos días los socialistas se han mantenido cercanos al 26%, pero las últimas encuestas les sitúan a la baja y les alejan de la opción de pelear por repetir los resultados de 2018, cuando ganaron las elecciones con el 27,9%. La encuesta más pesimista, de Social Data para Andalucía Información, les coloca en el 22,2% de los votos.







Pero la recuperación del PP no solo le sitúa con una mayor ventaja sobre el PSOE. También amplía la brecha respecto a Vox, su competidor con la derecha y quien ocupará el lugar de Ciudadanos en la mesa negociadora si los populares no consiguen mayoría absoluta. La relación de fuerzas el próximo 19J será crucial en esa negociación: Vox había comido algo de terreno al PP en los últimos días, pero los populares lo han recuperado.

El ascenso del PP va parejo a la ligera caída de Vox, que mejorará su resultados (obtuvo un 11% en 2018), pero cuyos pronósticos son más bajos que en los últimos sondeos. El partido de extrema derecha ha llegado a tener a su alcance el 19% de los votos, que casi uno de cada cinco votantes metiese en la urna la papeleta con Macarena Olona a la cabeza.

Ahora sus expectativas son otras. El promedio de encuestas vaticina que Vox obtendrá el 16,3% de los votos. Algunas encuestas son más optimistas y les dan la opción de superar el 18%, pero de las más recientes, hasta tres –IMOP, NC Report y Sigma Dos– les colocan por debajo del 15%.

Entre las dos candidaturas de izquierda que en 2018 concurrieron en una papeleta única, la coalición Por Andalucía –que agrupa a Podemos, IU y Más País, entre otros, con Inma Nieto como candidata– ha experimentado un descenso en las últimas encuestas: hace una semana el promedio de encuestas les permitía intentar alcanzar la barrera del 10%, pero ahora les sitúan en el 8,8%.

Por su parte, Adelante Andalucía, la candidatura que lidera Teresa Rodríguez ha logrado remontar y superar la barrera del 5% bajo la que se movía en los últimos días. El promedio de las encuestas les colocan ahora tres décimas por encima, y alguna incluso es más optimista y les da la oportunidad de superar el 6%.

Ciudadanos es, de nuevo, el que peor parado sale en el promedio de encuestas. A unos días de que se celebren las elecciones, su proyección no consigue superar el 4% de los votos. Hace días que la suma de nuevos sondeos no supone cambios en la candidatura de Juan Marín, que obtendría el 3,7% de los votos frente al 18,3% que alcanzó en 2018. Los pronósticos más pesimistas –GAD3, Hamalgama Métrica– contemplan incluso que la formación no alcance el 3% necesario para obtener representación en el Parlamento andaluz.