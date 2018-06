Una profesora del máster de Cifuentes cree que los alumnos VIP sí intentaron conseguir el título

Una de las profesoras del máster de Cristina Cifuentes ha puesto en duda la declaración de los alumnos VIP, esos que no fueron a clase y no se matricularon en los exámenes, pero acabaron aprobando todas las asignaturas. Ellos dijeron que no intentaron aprobar el máster, que lo abandonaron tras matricularse, pero una de las profesoras que ha declarado este martes cree que no están diciendo la verdad.

Esther González Hernández estaba citada como investigada, al igual que el resto de docentes del Máster de Derecho Público. Ante la jueza Carmen Rodríguez Medel ha dicho que puede que los alumnos que dijeron que no trataron de sacarse el máster están mintiendo, según informan fuentes judiciales.

Esta profesora ha argumentado que hay documentos que prueban que pagaron la tasa de seis euros para defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM). Ese documento "no se genera automáticamente", por lo que demuestra, según esta docente, que intentaron cumplir el último requisito para obtener el título de posgrado, aunque todos lo han negado.

Tanto esta profesora como otros dos docentes que han declarado -Jesús Primitivo González y Elena Pérez Martín- han declarado que en las actas se encontraron con alumnos aprobados que ellos no habían calificado. Ellos examinaron y pusieron nota a unos 10, y en las acta finales aparecían el doble de alumnos aprobados.

Entre esos alumnos está el exconcejal del PP Pedro Calvo, que durante su declaración dijo que únicamente se había matriculado en el máster, pero que jamás fue a clase. Dijo haberse sorprendido al ver que tenía calificaciones de sobresaliente en asignaturas que no había cursado. La misma versión que mantuvieron algunos de sus compañeros, todos citados como testigos.

La jueza investiga si también se falsificaron documentos de otros alumnos de la misma promoción de Cristina Cifuentes. En concreto, de estos compañeros de que se beneficiaron de convalidaciones en tres asignaturas y que ante la magistrada dijeron que ni fueron a clase, ni hicieron exámenes, ni pidieron esas convalidaciones. Algunos se sorprendieron al ver que les había aprobado asignaturas que no cursaron o que hay actas de los Trabajos de Fin de Máster que no defendieron.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza Carmen Rodríguez Medel ordena que, después de sus declaraciones, la investigación por falsedad documental se amplíe a las actas de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de esos alumnos. En concreto, de Coral del Mar, Juan José Calvo, Susana Navarro, Inmaculada González-Molina y Enrique Medina.

La jueza ha enviado las actas de los trabajos de estos alumnos a la Guardia Civil para que los agentes practiquen una prueba caligráfica. En el escrito se refleja que esos alumnos declararon ante ella que no defendieron su TFM, por lo que no debería existir acta de esa defensa, o que "los integrantes del tribunal no se corresponden con los que obran en el acta".

La jueza, además de ampliar la investigación por falsedad, plantea a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe imputar a uno de los alumnos. Según refleja, está constatado que Enrique Medina "recogió el título del master y que no consta convalidación de créditos de las asignaturas del mismo". "Dese traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si entiende procedente la citación del Sr. Medina en condición de investigado", señala la jueza.

Además de los profesores, este martes también han declarado dos informáticos de la URJC. Ambos se han referido a aspectos técnicos de la plataforma que permitía modificar notas, y han dicho que el año en que se impartió el máster el sistema informático no recogía quién había elaborado el acta digital de notas.