El responsable del instituto del máster de Cifuentes se niega a declarar ante la jueza

Enrique Álvarez Conde, que dirigió el Instituto de Derecho Público que impartió el máster de Cristina Cifuentes, se ha negado este lunes a declarar ante la jueza que investiga el caso. Estaba citado como imputado, pero se ha limitado a leer un escrito en el que dice que no va a contestar a nada hasta que no se resuelva un recurso que interpuso para limitar la investigación y hasta que la jueza no decida si manda la investigación al Tribunal Supremo.

Álvarez Conde estaba citado como investigado por la titular del Juzgado Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, después de admitir que había encargado el acta sobre el Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, que fue elaborado por una de las profesoras falsificando el acta de las otras dos. La que falsificó las firmas de ese acta, Cecilia Rosado, relató ante la jueza presiones del propio Álvarez Conde para que buscase una coartada a la expresidenta el mismo día que se destapó el escándalo.

La declaración de Álvarez Conde era una de las más esperadas, pero el catedrático no ha querido hablar. Fuentes presentes en el interrogatorio han explicado que se ha limitado a leer un texto en el que asegura que lo aclarará todo más adelante, cuando se resuelva, en primer lugar, el recurso que presentó para que el caso se limitase al máster de Cifuentes, y no se extienda a otras promociones y alumnos como ha hecho la jueza.

El que fuera tutor del máster de Cifuentes también ha dicho que no sabe de qué se le acusa exactamente, por lo que se enfrenta a un proceso sin garantías.

La declaración de Cifuentes no se suspende

Además, Álvarez Conde también quiere esperar a la jueza resuelva sobre si envía el caso al Tribunal Supremo. La magistrada Rodríguez-Medel le ha trasladado a la Fiscalía la petición de Cifuentes de que la investigación sobre su máster pase al Tribunal Supremo. La jueza pide al Ministerio Público que se pronuncie, pero advierte de que este trámite no suspende la declaración de la expresidenta madrileña de este martes.

Cifuentes está citada este martes como imputada en la causa sobre su máster falso, pero la expresidenta quiere que la jueza se desprenda de la investigación y la deje en manos del Supremo. Ha enviado un escrito en el que expone que en la instrucción se abrió pieza separada para investigar "la obtención del mismo título de máster por otro de los alumnos" del citado Instituto mencionando a Pablo Casado. De ello, según la abogada, "se desprendía la consideración de una actividad delictiva continuada por parte de dicho IDP".

La jueza decidió abrir una pieza separada sobre Casado en la que investiga si durante su promoción se produjo también un trato de favor a alumnos. Casado, ahora candidato a presidir el PP, aprobó con 18 de 22 asignaturas convalidadas, sin ir a clase y entregando trabajos.

La defensa de Cifuentes dice que tiene constancia de que la jueza ha pedido al Congreso que certifique la condición de diputado de Casado, y por tanto su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Por eso, los abogados de la expresidenta dicen que al tratarse de un solo delito continuado debe juzgarse a todos los investigados de forma conjunta.

Además, incide el escrito en que a Casado "se le relaciona con una participación que no es escindible de las conductas atribuidas a los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa" a Cifuentes, por lo que "la jurisdicción especial debe arrasar a todos los investigados".

La jueza abrió varias piezas separadas, por lo que si considera que debe enviar la investigación al Supremo, podría optar por mandar solo la pieza relativa al diputado del PP. Antes de tomar una decisión, Rodríguez Medel ha pedido opinión a la Fiscalía, pero dejando claro que no piensa suspender la declaración de Cifuentes.