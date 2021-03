Sánchez agradece a Iglesias el trabajo ante "el gigantesco reto" de la pandemia y presume del primer Gobierno con cuatro vicepresidentas

El cambio de Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias ya es oficial. Pedro Sánchez ha comunicado al rey la remodelación del Ejecutivo tras la decisión del vicepresidente segundo de concurrir como candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo: "Su decisión nos lleva a hacer las modificaciones pertinentes en el Ejecutivo manteniendo intacto nuestro acuerdo de Gobierno de coalición progresista". Como estaba previsto y pactado, el presidente ha anunciado que Yolanda Díaz es la nueva vicepresidenta tercera, además de ministra de Trabajo y Economía; Nadia Calviño pasa a ser vicepresidenta segunda -un retoque en el organigrama inicial asumido por el socio minoritario dado que el PSOE sostenía que la responsable del área económica no podía estar por debajo de la titular de Empleo-, e Ione Belarra será la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Las tres prometerán sus nuevos cargos ante el jefe del Estado este miércoles a las 9 horas.

Sánchez ha informado de los cambios en una comparecencia sin preguntas en Moncloa en la que ha aprovechado para despedirse de Iglesias, a quien ha agradecido el trabajo en los catorce meses que ha formado parte del Gobierno y ha destacado el "gigantesco reto" que han tenido que enfrentar por la gestión de la pandemia, que el presidente ha recordado que es "la peor crisis de la humanidad" en el último siglo. "Desde las diferentes visiones que nuestro partidos y propuestas representan en el Gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad y la responsabilidad", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que la coalición seguirá trabajando con "humildad, discreción y determinación". Sánchez ha hecho una referencia a la "discreción" que es lo que ha reclamado al socio minoritario en algunas ocasiones dada la tendencia de Unidas Podemos a airear las discrepancias como fórmula de presión a los socialistas.

El presidente ha presumido, además, de tener el primer Gobierno con cuatro vicepresidentas, lo que ha descrito como un "motivo de orgullo". "Está entre los más igualitarios del mundo", ha dicho Sánchez, que se ha referido a la paridad -"hoy contamos con más mujeres"-, pero también ha destacado la agenda feminista. "Cuentan con mi absoluta confianza y agradecimiento por asumir sus nuevas responsabilidades", ha expresado sobre Carmen Calvo, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera con las que ha mantenido una primera "reunión informal" este martes por la tarde tras la reunión del Consejo de Ministros. Sánchez ha definido a las cuatro vicepresidentas como mujeres "capaces, competentes, ejemplares e intachables" y ha destacado su actitud "resolutiva" y "constructiva".

También ha aprovechado para asegurar que la coalición es estable, pese a la remodelación, y ha marcado 2023 como el fin de la legislatura. El presidente se ha mostrado convencido de que este año "será el año es el año de la vacunación y de la recuperación". "Con este objetivo continuaremos nuestra labor", ha afirmado el líder socialista, que ha reiterado que se pondrán en marcha las transformaciones necesarias para crear empleo y crear una sociedad "más sostenible, cohesionada, más digital y más feminista".

Iglesias, por su parte, se ha despedido del Gobierno mostrándose "orgulloso" de haber cumplido "el compromiso de reconstruir el sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes del PP". El Ejecutivo ha aprobado este martes la distribución de 283 millones de euros entre las comunidades para dependencia. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que los presupuestos recogen un aumento del 43% de esa partida.

"Hemos puesto por delante el interés general y hemos conseguido que el Gobierno afronte de una manera completamente distinta a como se hizo en el pasado. Aunque también he confirmado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su poder para que las instituciones defiendan sus intereses y no los de la mayoría", ha dicho el líder de Unidas Podemos en un vídeo: "A nosotros no se nos compra y somos capaces de construir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España y ahora me toca seguir trabajando donde creo que puedo ser más útil".