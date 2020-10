Sánchez llama antisistema al PP por el bloqueo del Poder Judicial y Casado asegura que no le presiona con el "atropello" de reforma

La propuesta de reforma de la ley para sortear el veto del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha protagonizado buena parte de la sesión de control al Gobierno. Ha copado el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que le ha acusado de llevar a cabo un "atropello" legal con esa proposición que PSOE y Unidas Podemos registraron este martes. "A mí no me presiona nadie y menos alguien como usted", le ha espetado el jefe de la oposición, que también ha exigido el cese de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo como condición mínima para negociar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. El presidente ha mostrado su "confianza absoluta" en Iglesias y ha calificado de "antisistema" al principal partido de la oposición por su negativa a cumplir con el mandato de renovación del CGPJ.

PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para sortear el veto a la renovación del Poder Judicial y PP, Vox y Ciudadanos anuncian recursos

Casado ha arremetido contra el presidente por intentar llevar a cabo una reforma "a la polaca" del órgano de gobierno de los jueces -que PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán- y ha asegurado que no permitirá que introduzca en la negociación a un "partido imputado" en referencia a Podemos, al que ha acusado también de no respetar al rey y de defender a "batasunos, independentistas y bolivarianos".

En un tono bronco, Casado ha acusado a Sánchez de "mentir" con el número de muertos y con los informes de Seguridad Nacional -en referencia a la publicación en El Mundo de frases cortadas de esos escritos en la etapa anterior a que la pandemia de la COVID-19 estallara en España-. También ha aprovechado para para pedirle que retire el estado de alarma en Madrid al entender que las cifras han mejorado y que el Gobierno ha cambiado las condiciones para mantenerlo.

"En Europa ya ven a este país como un estado fallido pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del Gobierno", ha rematado Casado.

"No entraremos en sus provocaciones en absoluto", le ha contestado Sánchez, a quien un parlamentario ha gritado "¡gamberro!" antes de que comenzara a hablar. El presidente ha reprochado al PP que cumpla con la Constitución "a medias según le convenga o no" y que por eso mantiene bloqueado el CGPJ, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional. "Desde que preside el PP ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema, que no cumple con la Constitución", ha proseguido Sánchez. "Ha arrastrado a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país", ha dicho el presidente, que ha situado al principal partido de la oposición a rastras de la extrema derecha.

VÍDEO | Sánchez, a Casado: "Este es un Gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados, ni imputados"

"A días de la moción de censura no sabemos qué va a hacer el PP favor contra o ponerse de perfil. Rectifique, medite, antes de que sea muy tarde para usted y su partido", le ha aconsejado.

El presidente también ha aprovechado la pregunta que le ha formulado el presidente de Vox, Santiago Abascal, para arremeter contra la estrategia de oposición del líder del PP. "Fíjese lo que está haciendo abriendo la puerta a la ultraderecha", le ha dicho el presidente del Gobierno a Casado, al que ha acusado de sumarse a la "estrategia de crispación y de insultos" de la extrema derecha. "Le insto a que rectifique, a que centre a su partido, a que se modere", ha insistido Sánchez, dirigiéndose en todo momento al presidente del PP.

Después de que el líder de Vox volviera a defender la moción de censura que su grupo ha registrado en el Congreso y que se debatirá la próxima semana, Sánchez ha vuelto a mencionar a Casado: "Señor Abascal, ya veremos qué apoyos tiene su moción de censura la próxima semana y por eso le pido al señor Casado que no se deje arrastrar por la estrategia de la crispación de la extrema derecha y rechace la moción", ha concluido.

VÍDEO | Abascal, a Sánchez: "Tendrán la moción de censura que merecen como ningún otro Gobierno lo ha merecido en democracia"

Abascal ha defendido precisamente esa moción de censura que no prosperará. "Estamos alerta frente a ustedes, frente al retroceso de derechos y libertades que han traído a España, por el gusto que han cogido a los estados de excepción", le ha dicho el líder de la extrema derecho, que ha asegurado que el Ejecutivo está "contra el estado de derecho, contra el orden constitucional".

Sánchez le ha recordado que el Gobierno es "legítimo" dado que recibió el voto de los españoles y ha aprovechado para presumir de su funcionamiento en comparación con el de la Comunidad de Madrid, secundado externamente por Vox. "Para usted habría que ilegalizar la mitad de los medios, la mitad de los medios de la Cámara... eso tiene un nombre", le ha respondido Sánchez.

El cara a cara entre la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha desarrollado en el mismo clima de cruce de reproches que entre Sánchez y Casado. La dirigente popular ha considerado que la "actividad política más destacable" de la vicepresidenta "ha sido prestar amparo a Iglesias en sus actuaciones judiciales". "Siendo usted tan feminista llama la atención que apoye la actitud machista del vicepresidente en el caso Dina", le ha dicho, provocando un sonado abucheo en la bancada de la izquierda. A juicio de Gamarra, el Gobierno pretende "suplantar" la democracia "con un régimen populista".

VÍDEO | Cuca Gamarra, a Carmen Calvo: "Son ustedes un fraude, no respetan la separación de poderes"

"La calidad democrática tiene muchos ingredientes pero tiene uno, cumplimiento de la norma, para empezar la Constitución", le ha respondido Calvo, haciendo alusión de nuevo al rechazo del PP a negociar reformas como la del CGPJ y otros órganos constitucionales.

Sobre la reforma para reducir la mayoría necesaria para renovar el Poder Judicial, bloqueado por el PP desde 2018, Gamarra ha acusado al Gobierno de ejercer el "despotismo" contra la ciudadanía. "Son ustedes un fraude, no respetan la separación de poderes y quieren volver a matar a Montesquieu", ha remarcado.

"Tranquilidad, que me recuerda usted a otra compañera suya que le precedió", ha contestado Calvo, refiriéndose a Cayetana Álvarez de Toledo, que fue relevada por Casado en agosto, cuando eligió a Gamarra como portavoz en el Congreso. La vicepresidenta ha recordado la reforma legislativa que impulsó el PP en 2012 para poder renovar el CGPJ cuando no se produjera un acuerdo político y ha acusado a los populares de entrar "en una espiral que es inexplicable e inentendible". "Cumplan con el papel de partido de Estado que han ejercido en los últimos 40 años y dejen de hacer el trabajo a la ultraderecha", ha pedido Calvo.

García Egea pide a Iglesias que dimita "por decencia"

La reforma del sistema de elección del CGPJ anunciada por PSOE y Unidas Podemos también ha marcado el habitual debate entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El 'número dos' de los populares ha asegurado que Iglesias "puede ser juzgado en el Tribunal Supremo por tres graves delitos, está pendiente de ser juzgado por utilizar la justicia y por machista". "¿Qué tiene usted que ocultar?" le ha preguntado García Egea a Iglesias, que le ha pedido que dimita "por decencia".

VÍDEO | Iglesias, al PP: "En España hay separación de poderes e independencia judicial, a pesar de ustedes"

Para el dirigente del PP PSOE y Unidas Podemos buscan reformar el método para renovar el CGPJ por propio interés. "Quiere usted la ley del CGPJ porque usted quiere elegir al juez que le juzgue y eso el PP no lo va a permitir", le ha dicho a Iglesias. "Entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla. Entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia donde deberían declarar el estado de alarma es en su Gobierno, no en Madrid", ha concluido.

"En España hay separación de poderes e independencia del poder judicial a pesar de ustedes", ha apuntado Iglesias en su respuesta, recordando las palabras del exportavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó: "Ustedes decían 'vamos a controlar el poder judicial por la parte de atrás'".

Arrimadas: "Son el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia"

Pero no solo el PP ha cargado contra el Gobierno por su intención de modificar la forma de renovación del Poder Judicial. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha apoyado al Ejecutivo durante la pandemia y que negociará los presupuestos, ha sido especialmente dura en su interpelación a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "¿En manos de quién estamos? -se ha preguntado-. Son el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia del mundo". Arrimadas ha acusado a Calvo de responder con "altanería" y le ha pedido que haga "autocrítica". En su respuesta, la número dos del Ejecutivo ha aprovechado para recriminar a la líder de Ciudadanos que sostenga a Ayuso en lo que ha considerado una de las "situaciones más intransitables" de la pandemia.

Arrimadas ha cargado contra el Gobierno por "atacar al rey" y dedicarse a acercar presos etarras así como a hacer política "a la carta" para sus "socios golpistas condenados" en referencia a a los indultos. También ha afeado a Sánchez que gobierne con un "partido imputado" y ha dado por hecho que Iglesias estaría investigado si no fuera por el "privilegio" del aforado. "Solo hay una idea peor que se repartan a los jueces por amplísima mayoría es que se repartan con sus socios", ha dicho en referencia a la intención de modificar la ley del Poder Judicial. La líder de Ciudadanos ha advertido de que llevará el asunto a Europa "donde saben que no se permiten estas prácticas". "Rectifiquen porque están dañando la imagen de España", ha sentenciado.