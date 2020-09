Sánchez llama a Casado "constitucionalista a tiempo parcial" y le pide que reconozca los resultados electorales ante el bloqueo del Poder Judicial

Pedro Sánchez ha vuelto a apelar a la necesaria "unidad" para sacar a España de la crisis económica y sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Lo ha hecho en una comparecencia en el Senado en la que ha insistido en que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 deberían salir con los máximos apoyos posibles para que la recuperación sea "más rápida" frente a la insistencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en que sacarlos con Ciudadanos es "inviable". El presidente ha aprovechado, además, su paso por la Cámara Alta para reprochar al PP la actitud de "bloqueo" en la renovación de instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, ante el portazo de Pablo Casado, al que ha advertido de que no puede ser "constitucionalista a tiempo parcial" negándose a desbloquear ese organismo que lleva en funciones casi dos años.

"No es leal y no es democrático porque no reconoce el resultado electoral del año pasado", ha dicho Sánchez en referencia a la negativa de Casado a acordar la renovación del CGPJ y otras instituciones mientras Unidas Podemos forme parte del Gobierno. Para Sánchez, ese bloqueo pone "en riesgo la estabilidad" y la "confianza" que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas. "Las reglas que nos parecen buenas cuando estamos en el Gobierno no pueden parecernos malas cuando estamos en la oposición y otros están en el Gobierno", le ha dicho Sánchez a la bancada popular, que también rechazó cambiar el Poder Judicial, según figura en la Constitución, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha avisado al PP de que los ciudadanos castigarán esa "conveniencia partidaria" que, en su opinión, ejecuta el PP. "No se puede ser constitucionalista de quita y pon", ha reiterado el presidente, que ha insistido en que los conservadores actúan en función de lo que consideran que les interesa desde el punto de vista político en cada momento.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al presidente de querer mantenerse "en el poder a toda costa": "Lo único que le mueve a usted es seguir siendo presidente como sea, seguir ocupando el poder como sea". El senador ha comenzado su intervención atacando al presidente por haber tenido un par de semanas de vacaciones -en las que tuvo actividad pública, como el despacho con el rey en Marivent, una cumbre internacional y participó en algunas reuniones telemáticas- y ha ironizado con su "bronceado". "Usted da señales inequívocas de que solo ese es su programa político: estar en el poder, retenerlo, ocuparlo", ha dicho Maroto después de que Sánchez emplazar al PP a asumir el resultado electoral. También le ha reciminado que el Consejo de Ministros sea el más numeroso y que "ocupe el poder exhibiéndose más de 20 días en los palacios de patrimonio nacional -en referencia a las vacaciones en Lanzarote y Doñana como sus antecesores- o usar el Falcon como si fuera su vehículo privado".

A pesar de que Maroto ha asegurado que el PP es un "partido de Estado" que ya ha llegado a acuerdos con su Gobierno y que lo hará "en el futuro", aunque le ha reprochado que gobierne con quienes "atacan al rey, la justicia, la unidad territorial (...) y también con partidos imputados por corrupción": "El PP no es una muleta para que usted se siga manteniendo como cabeza de este Gobierno". El portavoz conservador ha afeado, además, al presidente que desvelara un WhatsApp de Pablo Casado en el que daba el visto bueno a la negociación de la renovación del Poder Judicial, según publicó El País. "Si el señor Ander Gil -su homólogo del PSOE- me manda un WhatsApp de algo de gestión del Senado y lo lee en el periódico, yo me moriría de vergüenza, pero para morir de vergüenza hay que tenerla primero".

El grueso del discurso de Sánchez ha sido, no obstante, una apelación por la "unidad" del arco parlamentario para la recuperación de España. "La unidad no es uniformidad, a nadie se le exige que renuncie a sus ideas", ha dicho a la oposición, a la que ha pedido "desterrar el enfrentamiento estéril". Para los cuatro ejes en los que ha resumido la legislatura y de los fondos europeos -digitalización, transición ecológica, cohesión social y territorial y agenda feminista-, Sánchez ha priorizado la aprobación de los "presupuestos progresistas". Para ellos, el presidente quiere contar con "el mayor apoyo posible". "Cuanto mayor base parlamentaria y social tengan, mas rápida y poderosa será la recuperación en nuestro país", ha afirmado.

Más allá del portazo del PP, Sánchez se ha llevado la advertencia de ERC nada más comenzar el debate. La portavoz republicana, Mireia Cortès, le ha avisado de que es "inviable" llegar a un acuerdo en el que esté Ciudadanos, que es la vía por la que se decanta la parte socialista del Gobierno ante las dificultades que comporta pactar con la formación independentista. Además, le ha avisado de que para alcanzar un entendimiento "tendrán que demostrar ser mas progresista de lo que han demostrado hasta ahora" y "cumplir con los compromisos" de la investidura, entre ellos la mesa de diálogo en la que ha asegurado que tendrá que abordarse la amnistía y la autodeterminación. Previamente, Sánchez se había comprometido con el diálogo con Catalunya para solucionar el conflicto político: "Catalunya ha vivido un desgarro político y emocional. Este Gobierno está comprometido en resolverlo por cauces políticos".

La senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha hecho un discurso crítico con la gestión de la pandemia y en general con el Gobierno, pero ha mantenido la mano tendida para aprobar unos "presupuestos de emergencia nacional que sean serios y rigurosos". "No nos gusta su Gobierno, ese compadreo que se trae con los separatistas, que dicen que lo realmente importante es la independencia. Ciudadanos es el dique contra el separatismo -ha continuado-. Es una obligación que Rufián, Otegi, Torra o Puigdemont pinten lo menos posible". Roldán, que ha pedido a Sánchez que trate mejor a Casado de lo que trata a Rufián, le ha preguntado si "después de este discurso infame" de la portavoz de ERC "pretende dejar el futuro de los españoles" en esas manos.

Unidas Podemos ha puesto deberes al presidente para la elaboración de los presupuestos con la reivindicación de un "impuesto de solidaridad a los que más tienen". También ha defendido la reindustrialización y la transición verde, aunque también ha planteado un "reto democrático" para "atajar la corrupción en la monarquía". También ha aplaudido que Sánchez se haya comprometido a llevar a cabo una reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición. "Ayudaría mucho a resolver el conflicto con Catalunya", ha expresado Sara Vilà.