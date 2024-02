Sánchez señala a Feijóo como la persona que habló de indultar a Puigdemont y el líder del PP replica con el resultado en Galicia

En el primer 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo después de la mayoría absoluta del PP en Galicia, el presidente del Gobierno ha recuperado las informaciones de 16 medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, que revelaron que el líder de la oposición estaría abierto a indultar a Carles Puigdemont si Junts vuelve a la legalidad. “Le felicito a usted por volver al sentido común, porque, en efecto, usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Catalunya y para España es la reconciliación y no la confrontación”, le ha dicho al líder del PP en la sesión de control de este miércoles.

Feijóo llegó a la sesión de control en el Congreso preparado para hablar sobre las elecciones en Galicia. “¿Qué va a inventar para no hablar de lo ocurrido en la comunidad autónoma gallega? ¿Va a dar explicaciones sobre sus resultados en la comunidad autónoma gallega?”, ha preguntado al presidente. “Fue usted el que dijo que era un plebiscito sobre mi persona. Pues aquí me tiene: de pie. El resultado del plebiscito: 40 a 9”, le ha espetado a Sánchez en su pregunta parlamentaria.

Pero Sánchez solo ha entrado a valorar en esas elecciones para felicitarle por el triunfo, y a continuación le ha reprochado su cambio de opinión sobre la amnistía. “Yo no tenía ninguna duda. Aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. Ahora tenemos las pruebas de que si hubiera sido por usted, y no dependiera de otros, usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno”, ha afirmado Sánchez.

“Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijóo. Pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dice en privado a 16 periodistas”, le ha insistido.

Sánchez se ha referido así a las revelaciones que una destacada fuente del PP hizo durante la campaña de las elecciones gallegas. Una conversación que, pese a lo dicho por el presidente, no fue un “off the record” (es decir, una información que no se puede atribuir ni entrecomillar) sino que la dirección de comunicación del propio PP fijó que sí se podía publicar e incluso cuándo: en la edición del domingo 11 de febrero.

elDiario.es y una veintena de medios de comunicación informaron de que el PP estudió durante el verano la posibilidad de negociar una amnistía para Carles Puigdemont. “Después de estudiarlo 24 horas, les dijimos que era imposible”, apuntaron fuentes de la dirección del PP que el presidente del Gobierno ha señalado este miércoles en el propio presidente de ese partido.

elDiario.es mantiene vigente el compromiso de no desvelar la identidad de la fuente, pese a que Feijóo ha intentado desmentir que en su momento pensara en la amnistía o que se plantee los indultos, tal y como reveló una fuente acreditada de su propio partido. “Mienten sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos y hasta sobre lo que supuestamente pensamos”, dijo ayer ante sus propios barones autonómicos tras señalar que su “liderazgo” ha quedado refrendado en Galicia.

Esas fuentes del partido conservador también hablaron de la posibilidad de unos indultos que pasarían, en caso hipotético, por un regreso a España de los políticos que salieron del país tras el 1-O, un reconocimiento de la Justicia española, un acatamiento de la hipotética sentencia, un cumplimiento parcial de la condena, una peticzón expresa de la medida de gracia y, en último término, una renuncia a la unilateralidad y un reconocimiento del marco constitucional.

El propio Feijóo asumió la veracidad de estas informaciones en un primer momento. El mismo domingo 11, en una breve intervención ante los medios de comunicación en Ferrol (A Coruña), el líder del PP afirmó que había estudiado y descartado la amnistía “en 24 horas”, y planteó que, hoy por hoy, no se dan las “condiciones” para los indultos.

Pero Feijóo ha intentado luego quitarse de encima las revelaciones de su propia dirección. Y así lo ha hecho este miércoles en el Congreso, donde ha acusado a Sánchez de “mentir” sobre lo que piensa. “Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso realmente”, le ha dicho. “Señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada”, ha dicho tras la intervención del presidente.

Feijóo, más allá de señalar a Sánchez por mentir, ha preferido centrarse en lo ocurrido el pasado domingo en Galicia. “Muchísimas gracias por el reconocimiento de la incontestable de la victoria del señor [Alfonso] Rueda y del PP. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña, de insidias y de insultos contra mí. Quizás si me hubiese insultado menos hubiese sacado un mejor resultado”, le ha dicho el líder del PP a Sánchez.

“Fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente: 'El cambio en Galicia es imparable y también imparable la caída de Feijóo'. Pues aquí me tiene de pie. ¿Y el resultado del plebiscito? 40 a 9”, ha dicho sobre los escaños que obtuvieron respectivamente populares y socialistas en esos comicios.

Bolaños y “la gran mentira” de Feijóo

También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado las revelaciones periodísticas para revolverse contra el PP. En su 'cara a cara' parlamentario con la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo, el ministro ha vuelto a defender la “constitucionalidad” de la ley de amnistía que el Gobierno negocia con Junts. “La ley es impecable, constitucional, conforme a derecho y fomentará la convivencia en Catalunya y con el resto de España”, ha replicado.

Bolaños también ha espetado a la diputada 'popular' que “las preguntas sobre la amnistía se las tiene que hacer al señor Feijóo”. Álvarez de Toledo ha ironizado sobre la prórroga solicitada por el PSOE para seguir negociando la ley de amnistía. “No me diga que el prófugo no se fía, que empieza a intuir que le engañaron, que le prometieron inmunidad y en España hay jueces y fiscales, que la amnistía podrá ser aprobada pero no aplicada”, ha dicho. “¿Qué van a hacer cuando los jueces constaten que su obra de ingeniería jurídica choca con la Constitución y el derecho europeo?”, le ha preguntado.

El ministro Bolaños ha replicado a su vez con que este miércoles el PP solo le ha hecho una pregunta sobre la ley de amnistía, tras la ofensiva de hace un par de semanas. “El público ultra es muy exigente y exige que no se diga en publico lo que se piensa en privado”, ha defendido Bolaños. “La semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes de los indultos, la amnistía, la no consideración de terrorismo en el procés y la búsqueda de la reconciliación en Catalunya”, ha añadido.

“Y cuando se destapa la gran mentira”, en referencia a la posición de Feijóo sobre los indultos, “entiendo que la han dejado sola preguntando por la amnistía porque ya no es tema para ustedes. ”Ahora sabemos lo que piensan“ sobre ”su único asunto de oposición“, ha dicho. Bolaños también ha buscado la división en el PP: ”No creo que sea usted partícipe de la gran mentira que protagonizó el señor Feijóo. Es víctima de esa gran mentira. Se sintió engañada, como millones de españoles; se sintió estafada, como los ultras“.

“Ahí tiene las urnas”, le ha replicado Álvarez de Toledo a Bolaños, en referencia a las elecciones en Galicia del pasado domingo. “El Gobierno agoniza entre la espada del prófugo y la doble pared, entre el derecho y el pueblo. Esto no ha hecho más que empezar, prepárense para las europeas y después para las generales”, ha espetado. “Deje de hablar de insultos porque no les va a indultar nadie. Ni la izquierda ni los restos de su partido, porque el PSOE ya es solo un resto”, ha concluido.