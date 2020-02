Los taxistas vuelven a pedir a Madrid que haga cumplir la ley a los VTC

Madrid, 18 feb (EFECOM).- Varios cientos de taxistas se han concentrado este martes en Madrid, frente a la Consejería de Transportes, para exigirle a la Comunidad de Madrid que haga cumplir la normativa a las plataformas de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

"No es concebible que las plataformas que basan su modelo de negocio en la infracción sistemática, en la infracción y en el fraude sigan gozando del beneplácito de la administración", ha dicho a los periodistas el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz.

En referencia a una sentencia de la Audiencia Nacional del 26 de enero pasado que refrenda la normativa de 2015 para los VTC, incluida la ratio y la "hoja de ruta" que estos deben tener por cada servicio prestado, Sanz ha reiterado su petición a la Consejería de Transportes para que se cumpla la ley.

"No caben interpretaciones ni vacíos legales; simplemente que se cumpla la ley", ha dicho Sanz, y ha añadido que, de lo contrario, los taxistas acudirán a los tribunales contra quienes no hacen cumplir la ley "por no estar capacitados, por incompetencia, incapacidad u otro motivo".

Además en una nota de prensa, las entidades convocantes de la concentración, la Asociación Nacional del Taxi de Madrid (ANTAXI) y la FPTM, dicen que la sentencia "acaba con la incertidumbre sobre la legalidad de la hoja de ruta" y confirma que los VTC "no podrán estacionar ni circular sin un servicio previo contratado por el usuario”.

A las reclamaciones de los taxistas, el titular de Transportes, Ángel Garrido, ha contestado delante de la Consejería que el lunes en una reunión con todas las asociaciones de taxistas, la Dirección General de Transportes les expresó el compromiso de analizar la sentencia y pedir un informe jurídico para ver su "alcance".

"Lógicamente, cada uno le da (a la sentencia) la interpretación más conveniente para sus intereses, pero son los servicios jurídicos los que tienen que dar una interpretación final", ha dicho Garrido.

La Asociación Plataforma Caracol se ha desmarcado de la concentración por considerar -lo dice en una nota- que hay mesas de trabajo abiertas o que la sentencia de la Audiencia será recurrida quizás en el Tribunal Supremo (TS) y que cuando haya sentencia será "el momento de presionar".

Del mismo modo, el presidente de Élite Taxi Madrid, Luis García Pérez, ha dicho a Efe que su organización prefiere esperar al dictamen del TS y no "desgastar" más el sector, después de la huelga que los taxistas hicieron hace un año durante dos semanas.

El pasado día 4 se conoció la sentencia del 26 de enero en la que la Audiencia Nacional rechaza el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Unión Nacional de Autoturismos (UNAUTO) -representante del sector VTC- contra la normativa que regula estos vehículos.

Según esta, la normativa vigente es la que rige desde 2015, que obliga a contratar previamente los servicios VTC o impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes.