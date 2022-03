Tezanos reconoce que el CIS no ha vaticinado “bien” el voto a Vox y anuncia un “nuevo modelo de estimación”

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha reconocido este miércoles que el instituto no ha sido hasta ahora capaz de estimar “bien” el voto a Vox y ha anunciado que se ha implementado un “nuevo modelo de estimación” que ya se ha aplicado en el Barómetro de Marzo que se hará público este jueves. “No estamos estimando bien el voto de Vox, porque probablemente hay voto oculto”, ha asegurado durante una comparecencia en el Congreso, en respuesta a un diputado de la extrema derecha que le había reprochado que, en sus estudios, el CIS predijera a la baja el voto a Vox.

Ayuso solo convence a la mitad de los votantes del PP con las explicaciones sobre las comisiones de su hermano

Saber más

Preguntado sobre la polémica filtración al exvicepresidente Pablo Iglesias, que en su perfil de Telegram publicó datos de un barómetro del CIS que aún no se había hecho público, Tezanos ha explicado que el no le filtró “nada” al exlíder de Podemos, entre otras razones, “porque no tenía los datos finales”. El presidente del organismo sociológico ha reconocido, no obstante, que en la investigación interna abierta por su departamento no se ha “logrado averiguar” por dónde se le comunicaron a Iglesias esos datos. “Que alguien tenga los datos unos minutos antes no me preocupa, pero no ha salido ni de mí ni de mi equipo de confianza”, ha zanjado.

El presidente del CIS ha asegurado, además, que desde el año 2019 “hay un nuevo patrón de comportamiento político y electoral” en España, en el que “existe una alta volatilidad”. “Lo que uno piensa votar al principio de la campaña no es siempre lo que termina votando y las campañas mucho más abiertas”, ha afirmado.

De hecho, Tezanos ha sostenido que ha surgido un “nuevo tipo de elector” que “suele dudar” entre votar a “varios partidos”. “Tiene dos o tres partidos como horizonte de posibilidades desde el principio de la campaña electoral y decide al final”, ha apuntado, porque “los últimos días de la campaña son los días en los que se están cociendo la mayoría de las decisiones”.

Como ejemplo ha citado el de las últimas elecciones celebradas en España, las que tuvieron lugar en Castilla y León el 13 de febrero. Según sus datos, el 57% de los electores tenía decidido su voto “al comienzo de la campaña”, un 12% lo decidió al comienzo, un 36,9% se decantó durante la campaña, el 4,4% lo decidió en la jornada de reflexión y el 9,4%, el mismo día de la votación.

Durante su intervención en la Comisión Constitucional de la Cámara baja, Tezanos ha tratado de refutar además la idea de que “el CIS sobreestima el voto del PSOE” por tener “evidencias de que no es cierto”. “El pronóstico del PSOE en las encuestas del CIS fue el 30,1% y el resultado fue exactamente, el 30,1%, y es una casualidad”, ha zanjado.

“La probabilidad no es absoluta”

Gran parte de su comparecencia se ha dedicado a defender la labor del CIS frente a las “falacias” de las que dice ser víctima. Por ejemplo, ha dicho que “no tiene fundamento” sostener “que el comportamiento electoral es completamente predecible”. “Porque no tenemos capacidad de conocer el comportamiento humano”, ha señalado. El suyo, ha añadido, “es un organismo ejemplar”, pero ha insistido en que “hay que tener mucha cautela con las encuestas”. “Hay que entender por qué se hacen estas investigaciones, cuál es su base científica y los márgenes de error”, ha remachado

Se trata de una “ciencia, la sociología” y una “técnica”, la de las encuestas, “que opera con aproximación”. “Todo lo que sea pretender que tienes capacidad de establecer certezas o lo que va a ocurrir es pura magia”, ha reconocido, aunque ha querido dejar claro que el del CIS “es un trabajo exhaustivo” y que tiene la capacidad“ de hacer ”1.000 encuestas al día“. ”La probabilidad no es absoluta“, ha recalcado. ”Sería inhumano llegar a sociedades en la que pretendamos que sea todo predecible“, ha concluido.