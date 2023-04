Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:49 h

Una nueva exclusiva sobre el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ocupa buena parte de nuestra portada del jueves. Pero hay mucho más; aquí te resumimos los temas más relevantes en lo que va de día:

-Hacienda descubrió un segundo fraude de Espinosa de los Monteros por “simular” que dos sociedades suyas vendieron un edificio. La información sobre los fraudes del dirigente de Vox no cesa. En esta ocasión, elDiario.es desvela que la Agencia Tributaria encontró que el dirigente de Vox debía al fisco 293.381,57 euros, incluidos los intereses de demora, por haber facturado a través de dos sociedades sin trabajadores cuando debía haber declarado la comisión por la venta del inmueble como ingresos personales a través del IRPF. La operación, en definitiva, constituyó “una simulación”, según consta en los procedimientos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

-Guía para no perderse en la junta de accionistas de Ferrovial que votará su traslado a Países Bajos. Como avanzábamos en la entradilla del texto, la multinacional Ferrovial encara hoy una junta decisiva para su futuro, en la que se votará -previsiblemente- por el traslado de la sede social de la empresa de España a Países Bajos. En este explicativo tienes todas las claves para entender qué se vota este jueves y qué implicará la fusión de la compañía con su filial neerlandesa.

-Desigualdad en la 'prueba del talón': milagro o pesadilla según el código postal. Aunque pueda parecer un asunto relativamente banal, el autor de esta pieza, el periodista científico Antonio Martínez Ron, lo califica de “particularmente sensible”. Martínez Ron explica que la diferencia entre comunidades autónomas en el número de enfermedades detectadas en el cribado neonatal puede suponer que un niño lleve una vida normal o sufra graves secuelas y, aunque Sanidad va a aumentar la cartera básica, especialistas y asociaciones de pacientes lo juzgan insuficiente.

-Doñana, bajo la amenaza de quedarse sin agua. Mientras el Parlamento andaluz vota para aumentar los regadíos en torno al Parque Nacional, Doñana se seca. El periodista Raúl Rejón cuenta: “Caminando alrededor del parque se hace evidente que el agua que inundaba la marisma mediante múltiples brazos fluviales, ahora, simplemente, no mana. La sequía, los pozos ilegales, las balsas de riego, la sobreexplotación impiden que la planicie se llene de esas lagunas, isletas y caños que buscan las aves”. “¿Un humedal sin agua es un humedal?”, se pregunta.

-Yolanda Díaz: “Estoy harta de ser 'de' hombres, tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio”. No es la primera vez que lo dice, pero este miércoles, en el evento de elDiario.es por el noveno aniversario de Micromachismos, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar volvió a ser tajante sobre la cuestión: “Soy libre y estoy harta de ser de hombres”. “Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo. Es 'de' Pablo Iglesias, es 'de' Pedro Sánchez, es 'de' Íñigo Errejón. No me dicen: es de Ada Colau, de Mónica García, de Irene Montero. No lo entiendo. ¿Crees que es casual?”, planteó Yolanda Díaz en el evento, en el que fue entrevistada por la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar.