Yolanda Díaz: “Estoy harta de ser 'de' hombres, tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio”

“Soy libre y estoy harta de ser de hombres”. La vicepresidente segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a repetir el mensaje que envió en la presentación de su candidatura, el pasado 2 de abril, para reivindicar su espacio político y su proyecto. “Las mujeres no somos de nadie”, dijo ese día en el polideportivo Magariños, en el lanzamiento de Sumar. Este jueves, en un acto por el noveno aniversario del blog Micromachismos, de elDiario.es, la dirigente ha defendido que fue muy clara con ese mensaje. “Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo. Es 'de' Pablo Iglesias, es 'de' Pedro Sánchez, es 'de' Íñigo Errejón. No me dicen: es de Ada Colau, de Mónica García, de Irene Montero. No lo entiendo. ¿Crees que es casual?”, ha preguntado de forma retórica.

Yolanda Díaz ha participado este jueves en el acto por el aniversario de Micromachismos, con una entrevista conducida por la periodista de elDiario.es y fundadora de ese espacio, Ana Requena. Sobre el escenario, le ha pedido que concretara a quién se refería con los mensajes en esta clave que lanzó desde Magariños. “Es hora de que las mujeres seamos las protagonistas de la historia”, dijo ese día. “La España de las mujeres es imparable”, añadió. Una fuerza femenina que, dijo, está cansada de “tutelas”. “Las mujeres no somos de nadie. Yo no soy de nadie”, insistió entre los aplausos del público.

“La frase era clarísima, es contundente y bastante clara. Yo soy gallega y a veces tiendo a la nebulosa, pero he sido bastante clara. He citado a Rosalía de Castro, este mismo texto lo cité cuando tomé como posesión como vicepresidenta cuando Pablo Iglesias me entregó la cartera y la volví a citar en Magariños. Porque estamos poderosamente hartas”, ha dicho este jueves. “Llevo algún tiempo en política –ha continuado la ministra de Trabajo–. Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo”. “Soy libre y estoy harta de ser 'de' hombres. Tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio”, ha zanjado.

Sin conversaciones con Podemos hasta el 28M

Aunque la mayor parte de la entrevista ha estado centrada en el machismo en la política, Yolanda Díaz también ha abordado la actualidad de su espacio político, Sumar. La vicepresidenta segunda ha descartado que se vayan a producir nuevas negociaciones con Podemos o el resto de fuerzas políticas, como Más Madrid o Compromís para conformar una candidatura para las generales hasta que pasen las elecciones autonómicas y generales del 28 de mayo. “No estamos negociando con Podemos ni con otras formaciones políticas. Con buen criterio nos han dicho que necesitan tiempo para autonómicas y municipales. Ahora mismo no estamos negociando. Retomaremos las negociaciones con esas formaciones políticas cuando lo decidan”, ha dicho.

No desvela por quién hará campaña: “Voy a intentar que no gobierne la derecha”

Esas conversaciones con las diferentes fuerzas se iniciaron a partir de enero y se sucedieron hasta principios de abril, justo antes del lanzamiento de Sumar. Podemos decidió no asistir a ese acto al no conseguir un acuerdo con el equipo de la vicepresidenta que garantizase unas condiciones mínimas de cara a las generales, como unas primarias abiertas. Las elecciones municipales y autonómicas son un problema para partidos de corte regional, como los citados Más Madrid y Compromís, que compiten con Podemos en sus territorios, y que han pedido postergar cualquier negociación para las generales hasta después de estos primeros comicios, en contra de la opinión del partido de Ione Belarra.

Preguntada precisamente por una de las dudas que penden ahora sobre el camino de la vicepresidenta, si hará campaña de cara al 28M y con quien, Yolanda Díaz ha evitado concretar si apoyará a un partido o a otro, aunque ha avanzado que estará en Barcelona la próxima semana, después de un viaje programado a Nueva York. “Lo que voy a hacer es intentar que no gobierne la derecha en una parte de España. Tengo centenares de peticiones para ir a ayuntamientos y comunidades autónomas. Está mi equipo gestionando a dónde vamos a ir”, ha dicho. Díaz ha lanzado un reproche además hacia la división de la izquierda en ciertos sitios donde hay “hasta cuatro papeletas” para un mismo espacio político. “No le ponemos las cosas fáciles a la gente”, ha dicho.

Yolanda Díaz ha aprovechado en este sentido para poner en valor el trabajo que está haciendo de cara a la unidad del espacio político progresista, con la vista puesta en las elecciones generales, y ha defendido que, a pesar de la ausencia de Podemos, en el acto de Magariños hubo hasta 15 formaciones políticas que no se miraban desde la Transición.

“Estamos construyendo algo nuevo, delicado, que tiene una complejidad muy honda. 15 formaciones políticas que no se miraban desde la Transición, con perfiles potentes, trayectoria, que estuvieran juntas en Magariños parece fácil pero no lo es. No se le da el suficiente valor y es difícil. No es fácil la tarea de Sumar para llegar a acuerdos para presentarnos a las elecciones”, ha reivindicado después de que en las últimas semanas la presentación de su proyecto haya estado marcada por la ausencia de Podemos.