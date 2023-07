Votantes infieles: cómo han cambiado de partido quienes apoyaron a PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox y Cs en 2019

La fidelidad de voto será uno de los factores que determinará el resultado de las elecciones generales del próximo domingo. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2019 se mantienen fieles a los socialistas de cara al 23J? ¿A dónde van los votos que eligieron a Ciudadanos el 10N? ¿Cuántos votos de Unidas Podemos mantiene Sumar? elDiario.es ha recopilado los datos históricos de transferencias de voto de los barómetros mensuales del CIS desde diciembre de 2019 para ver cómo han cambiado de idea los votantes del 10N en los últimos tres años.

Los cinco principales partidos sumaron más de 20 millones de votos en las elecciones generales de 2019. Según el último sondeo preelectoral del CIS, casi siete millones no repetirían hoy su voto. ¿Qué partidos retienen a más votantes de cara las elecciones del 23J?

El PP de Feijóo es el partido que más conserva a a su electorado del 10N. Hasta un 83% de los que le votaron en 2019 le volverían a votar. Ciudadanos, que no se presenta a las generales del 23J, es lógicamente el que menos fideliza, con un 7% en el último barómetro antes de que se anunciara su decisión de no acudir a los comicios. Pero, ¿cómo ha cambiado en estos últimos tres años?



¿Cómo ha cambiado la fidelidad de los votantes de cada partido en 2019? Evolución mensual del porcentaje de votantes de cada partido el 10N que volverían a votarles en unas elecciones generales.

*Para el caso de Podemos se han incluido a los votantes de la candidatura de Sumar Desliza para ver el resto del gráfico



Casi siete millones de personas votaron por el PSOE en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Y el electorado se mantuvo fiel a los socialistas durante los primeros meses de legislatura, pero fue cayendo ligeramente durante la pandemia y, especialmente, tras las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021. ¿A dónde se fueron esos votantes? Durante la pandemia, la mayoría de fugas iban a Ciudadanos y la abstención. Todo cambió con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas madrileñas.

La gran fuga entre bloques empezó con la caída de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP, en mayo de 2022. Desde entonces, entre un 5% y un 10% de los votantes de Sánchez se cambiaron a los populares.

Las fugas del PSOE también se dan a su izquierda: la presentación de Sumar, la alianza de partidos con la que se presentará Yolanda Díaz a las generales, disparó las fugas de los socialistas. Según el último sondeo preelectoral, un 30% votarían por otras opciones.



Cuántos votantes del PSOE en 2019 han cambiado de opinión desde las elecciones Evolución mensual del porcentaje de votantes del PSOE en noviembre de 2019 que votarían por otra opción en unas elecciones generales Desliza para ver el resto del gráfico



Hasta un 30% de los votantes del PP se movían entre Vox, Ciudadanos y la abstención entre finales de 2020 y principios de 2021. Fue justo después de la primera moción de censura de Vox, cuando Pablo Casado adoptó un tono duro frente al partido de Abascal en el Congreso.

Dos momentos disminuyeron estas fugas de votos del partido. El primero, las elecciones adelantadas en la Comunidad de Madrid, que dejaron una victoria total a los populares sumando más escaños que toda la izquierda. ¿El resultado? La desaparición demoscópica de Ciudadanos que dejó de ser un coladero de bajas para el PP.

El segundo factor: la caída de Casado y la victoria de Núñez Feijóo. Desde su llegada a la presidencia del partido, se ha disparado la fidelidad del votante del PP en 2019 sacándolo de la abstención o de optar por Vox.



Cuántos votantes del PP en 2019 han cambiado de opinión desde las elecciones Evolución mensual del porcentaje de votantes del PP en noviembre de 2019 que votarían por otra opción en unas elecciones generales Desliza para ver el resto del gráfico



En julio de 2020, tras tres meses de confinamiento en España, Vox había perdido alrededor de uno de cada tres votantes que ahora preferían a otras opciones. La formación de Abascal, que pidió el estado de alarma el 12 de marzo, pegó un volantazo en abril y rompió relaciones con el Gobierno. Entonces, el dirigente Jorge Buxadé explicaba que el estado de alarma suponía una “vulneración de derechos y libertades de los españoles”. Desde entonces, el partido de ultraderecha votó en contra de todas las ampliaciones del estado de alarma en el Congreso.

Los de Abascal recuperaron a gran parte de sus votantes tras el anuncio de la moción de censura de Abascal y posteriormente con la desaparición de Ciudadanos. En febrero de 2022, el 87% de sus votantes hubieran repetido el voto. La llegada de Núñez Feijóo cambió las tornas. Se multiplicaron las fugas al PP que en los últimos datos ya le quita a los de Abascal más del 20% de sus votantes en 2019.



Cuántos votantes de Vox en 2019 han cambiado de opinión desde las elecciones Evolución mensual del porcentaje de votantes de Vox en noviembre de 2019 que votarían por otra opción en unas elecciones generales Desliza para ver el resto del gráfico



Apenas un mes después de las elecciones, en diciembre de 2019, hasta el 17% de los votantes de Unidos Podemos y sus confluencias hubieran optado por otros partidos o la abstención. Un porcentaje que fue subiendo durante la legislatura hasta las elecciones autonómicas de Madrid en 2021.

Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, decidió dejar su cargo y presentarse a los comicios para salvar la entrada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Tras la derrota de la izquierda, Pablo Iglesias dimitió y señaló a Yolanda Díaz como sucesora. El anuncio frenó las fugas, pero finalmente el espacio político terminó dividido.

La presentación Yolanda Díaz como candidata de Sumar, en marzo de 2023, multiplicó las fugas del grupo confederal a la nueva formación, que culminó con la integración de Podemos en la candidatura de Sumar para las generales del 23J. En el último sondeo del CIS, un 72% de los votantes de Podemos votarían por Sumar.



Cómo han cambiado de opinión los votantes de Podemos-IU en 2019 desde las elecciones Evolución mensual del porcentaje de votantes de Podemos-IU en noviembre de 2019 que votarían por otra opción en unas elecciones generales Desliza para ver el resto del gráfico



El resultado de Ciudadanos el 10N, que les dejó con apenas 10 escaños y la dimisión de su líder, abrió los primeros agujeros de votantes de la formación naranja al resto de partidos. En diciembre de 2019, el 27% de sus votantes ya se arrepentían de su voto. Unas fugas que se fueron multiplicando durante la legislatura hasta su desaparición demoscópica.

Las maniobras para presentar mociones de censura en Murcia y Madrid a principios de 2021 terminaron con Ciudadanos fuera de la Asamblea de Madrid. Desde entonces, más de la mitad del millón y medio de votantes que le quedaban al partido optaban por otras opciones. El agujero se terminó de abrir con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP.

Tras la decisión de la cúpula del partido de no presentarse a las últimas generales, el último sondeo señala que el 68% votantes optarían ahora por los populares y Vox. Solo un 10% a PSOE y Sumar.



Cómo han cambiado de opinión los votantes de Cs en 2019 desde las elecciones Evolución mensual del porcentaje de votantes de Ciudadanos en noviembre de 2019 que votarían por otra opción en unas elecciones generales Desliza para ver el resto del gráfico



