Yolanda Díaz advierte al PSOE sobre el peligro de retirar el escudo social: “Podemos hacer retroceder al país”

Yolanda Díaz ha relanzado este sábado la construcción de la plataforma política en la que se convertirá Sumar. La forma que tome ese partido se concretará en una asamblea constituyente en los próximos meses. Lo hará después de una investidura de Pedro Sánchez que la vicepresidenta segunda en funciones está convencida de que va a salir adelante. Para ello, los equipos negociadores del PSOE y Sumar ya están intercambiando algunos documentos y en ese contexto la ministra de Trabajo ha lanzado hoy un aviso contra las tentaciones de su eventual socio de Gobierno de retirar las principales medidas del escudo social.

El Gobierno en funciones debe retomar en breve el debate sobre una nueva prórroga del escudo social. La última fue aprobada en julio, con el mantenimiento de las principales medidas como el descuento del transporte público o la rebaja de los impuestos en la factura de la luz. Aunque este paquete de medidas pensado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania está vigente hasta diciembre, el Ejecutivo tiene que empezar a diseñar los presupuestos del año que vienes. Según informó este viernes El País, la parte socialista tiene pensado eliminar la mayoría de estas medidas en el plan presupuestario que debe enviar a Bruselas en las próximas semanas.

De acuerdo con esa información, el Ejecutivo planea retirar las rebajas de la factura eléctrica y la reducción del IVA a los alimentos. Solo mantendrá la reducción del IRPF y la gratuidad de Cercanías. Este mismo sábado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha pronunciado en esta misma línea en una entrevista en el diario alemán Börsen Zeitung.

Yolanda Díaz ha contestado este sábado a Pedro Sánchez que el próximo Gobierno debe seguir protegiendo a la ciudadanía y eso pasa por construir un país “que no practique recortes”. “Lo digo en estos días en que se abre un debate sobre si tenemos que retirar las medidas de protección social que hemos dibujado”, ha dicho sobre los paquetes de medidas contra las consecuencias de la crisis.

La líder de Sumar ha pedido “prudencia” en este debate. “Si nos equivocamos podemos hacer retroceder al país”, ha dicho: Prudencia serenidad, analicemos las políticas que funcionan y las que no y tengamos en cuenta que cualquier actuación incorrecta puede hacernos sentir dolor“. Díaz ha contrapuesto las políticas que no funcionan, como la bonificación fiscal para adquirir vivienda nueva, frente a las que son ”eficaces“, como la bonificación del transporte público.

“Sumar está para hacer lo que hicimos en pandemia: salvar al tejido productivo, a las personas trabajadoras y ganar más derechos”, ha dicho, al tiempo que ha pedido, como viene haciendo en los últimos días, que la próxima legislatura sea “la más social de la historia”. “Queremos hablar de reducir la jornada laboral, de salir una hora antes del trabajo, de una ley de listas de espera en la Sanidad; que nos hable de la cultura, de una educación pública donde queda mucho por hacer”, ha enfatizado.

Contra las “jornadas laborales del siglo XIX” como en Grecia

Yolanda Díaz ha pedido que el próximo Gobierno impulse una “gran ola progresista” que no se quede en España sino que trascienda a Europa para luchar contra medidas como la aprobada por Grecia esta misma semana. El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis dio luz verde este viernes a una medida que permite que los trabajadores puedan tener jornadas laborales de hasta 13 horas diarias.

“Es clave España no solo para para la ola reaccionaria sino para lanzar una auténtica ola progresista en España y en Europa, que diga que no a las jornadas del siglo XIX. Que diga que no al despido libre. Que quiere que se respeten los derechos fundamentales”, ha defendido.

Yolanda Díaz ha pedido una Europa “que diga 'no' a la indemnización por despido y que diga 'sí' a un despido restaurativo”. “No puede ser que tengamos fondos de inversión que entren y salgan de las empresas a la velocidad del rayo”, ha reclamado también. “Los trabajadores tienen derecho a decidir lo que pasa con el tejido productivo en nuestras vidas”, ha defendido.

“La derecha solo se moviliza contra los derechos”

Díaz ha aprovechado su discurso para lanzar varios mensajes contra la derecha de Alberto Núñez Feijóo y la extrema derecha de Santiago Abascal y en concreto contra el acto en la calle que ha convocado el líder del PP este domingo en el centro de Madrid.

“En Sumar concebimos la política como construcción; las derechas solo como enfrentamiento. Unos desde el odio y otros queriendo llevar la crispación a las calles. Es lo único que saben aportar. Dicen 'no' incluso antes de que exista un futuro gobierno de coalición”, ha dicho Díaz.

La derecha, ha dicho la líder de Sumar, sale a la calle “siempre a manifestarse contra los derechos”. “Salen con el no, nosotras vamos a movilizarnos desde la actividad institucional para seguir ganando más derechos”, ha dicho. Su actitud, ha dicho, tiene que ver “con el miedo real de saber que habrá gobierno progresista”. “El país no solo no es de ellos sino que no es como ellos. Tiene luz, tiene esperanza y quiere más”, ha dicho.