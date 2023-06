Yolanda Díaz advierte a Sánchez y Feijóo: “No es bueno que juguemos con el feminismo que es de todas las mujeres”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sus recientes palabras sobre el feminismo o la violencia machista. “No es bueno que juguemos con los feminismos. El feminismo es de todas las personas; no es de nadie”, ha dicho en una entrevista en la Cadena SER.

Sánchez defiende que el PP ha convalidado más decretos del Gobierno que EH Bildu

Más

“Hoy España es mucho mejor por las políticas de Igualdad que hemos desplegado, en materia de ensanchamiento de derechos, de derechos sexuales y reproductivos”, ha dicho la ministra de Trabajo y líder de Sumar. “No juguemos con elementos centrales. Hablar de feminismo es hablar de igualdad”, ha insistido.

La vicepresidenta segunda ha contestado así a las declaraciones del lunes tanto del presidente de Gobierno como del líder del PP en torno a la violencia machista o el feminismo.

“Probablemente es donde donde hemos retrocedido porque tengo amigos que se han sentido incómodos con algunos discursos más de confrontación que de integración”, dijo ayer Sánchez preguntado en una entrevista en Onda Cero sobre los discursos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre feminismo. “Hay una impresión de que ciudadanos, hombres de 40 o 50 años, han visto que algunos discursos han sido incómodos hacia ellos”, añadió.

Yolanda Díaz ha considerado las palabras de Sánchez una “incorrección”. “El feminismo cuestiona la sociedad, es un movimiento intelectual que camina y cuestiona la sociedad. Nos cuestiona a las mujeres y a lo hombres. Por esto es incómodo”, ha dicho en una entrevista en el programa Hoy por Hoy. “Lo que ha dicho Sánchez es muy complicado”, ha insistido.

Horas después de la entrevista de Sánchez, Feijóo acudió a los micrófonos de Hora 25 y dijo sobre el candidato de Vox Carlos Flores, condenado por violencia machista y que figura en las listas al Congreso, que había tenido un divorcio duro. “Nosotros decimos que no podemos firmar con alguien que está condenado por violencia verbal”, presumió por forzar la salida de Flores. “Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad; ha cumplido las sanciones, es verdad; se ha producido hace 20 años, es verdad; tuvo un divorcio duro, y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer”, justificó después.

Díaz ha defendido este martes que España es “mejor y más igualitaria” incluso a pesar de las declaraciones de Feijóo. “Ha legitimado que se maltrate a una mujer porque una persona esté divorciándose. No solo es grave que legitime los pactos de la extrema derecha sino que ayer él mismo ha dicho que era normal que un hombre maltrate a una mujer; le incapacita para ser presidente”, ha sentenciado.

“Es una obviedad que ayer Feijóo ha justificado que se maltrate a las mujeres porque alguien está en un proceso de separación –ha proseguido Díaz–. Esto le invalida para presidir nuestro país. Esto es una lacra gravísima. Un señor que quiere presentarse a las elecciones ha legitimado que se golpee a las mujeres porque alguien está en un proceso de separación. Creo que ha sido muy grave lo que ayer hemos visto en la Cadena Ser”.

Niega que hubiera un veto a Irene Montero

La ministra comenzó sus reproches al presidente del Gobierno, que ayer hizo esas declaraciones preguntado sobre Irene Montero, quien finalmente no irá a las elecciones como candidata en las listas de Sumar, registradas este lunes. Yolanda Díaz ha descartado que hubiese durante las negociaciones con Podemos ningún tipo de veto ni por parte de su plataforma ni la del resto de partidos, tal y como denunció la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante esas conversaciones.

Díaz ha atribuido la exclusión de Montero a la “complejidad” de esas negociaciones para armar una coalición con una quincena de partidos en las que se han producido muchas “renuncias”. “No es nuestro estilo vetar. Ni por nadie. Esto ha sido muy difícil. Ha habido renuncias. Quiero poner en valor el trabajo de Irene Montero, de Alberto Garzón, de Jaume Asens, que van a continuar en la política”, ha dicho Díaz.

La líder de Sumar ha restado importancia al “ruido” durante las negociaciones y ha avanzo que habrá una foto durante la campaña con los principales líderes de los partidos que conforman Sumar, con ella junto a Belarra o Íñigo Errejón en el mismo escenario. “Por supuesto que la va a haber”, ha dicho. “Nos van a encontrar en Sumar mirando al futuro, defendiendo la vida de la gente”, ha prometido.

Díaz ha celebrado además las recientes incorporaciones de Alejandra Jacinto y Nacho Álvarez, miembros de la dirección de Podemos y que pasarán a colaborar en la campaña de Sumar como portavoces de Vivienda y Economía. “Estas incorporaciones no hacen más que ensanchar el proyecto. La política es una herramienta sirve para transformar la vida de la gente”, ha sostenido. “Me van a encontrar trabajando con ilusión para que no gobiernen las derechas en España. Me voy a dejar la piel que para que exista un Gobierno progresista”, ha concluido.